C'est le retour des nuits de folie autour du Grand Prix de Monaco

Deux ans c’est long. Après une édition 2020 annulée par la pandémie, une édition 2021 amputée de l’ambiance festive, le monde de la nuit entend prendre sa revanche pour cette édition 2022 du Grand Prix.

Au Jimmy’z, la discothèque légendaire de la Principauté aligne quatre soirées avec des habitués et des pointures des platines dans leurs domaines respectifs: Paul Svenson et Frederick Stone jeudi soir. Black Coffee vendredi; Bedouin & Guy Laliberté le 28 mai et Diplo pour clore le bal le dimanche 29 mai. L’Américain est surtout connu pour ses collab’ avec Major Lazer, Britney Spears ou Madonna. Il devrait faire défiler ses tubes pour satisfaire le dancefloor.

Club éphémère des Grands Prix, lui aussi fidèle de la destination, l’Amber Lounge a posé ses valises cette année au Grimaldi Forum pour une after party dimanche après la course, animée par le DJ allemand Claptone. On dit que c’est là que les pilotes aiment se détendre après le dîner de gala… Avis aux amateurs.

Bob Sinclar au Twiga

Plus mainstream et populaire, c’est Bob Sinclar qui sera la tête d’affiche de la programmation du Twiga où il distillera samedi soir sa French Touch. L’établissement du Larvotto attend aussi DJ Magnum (jeudi 26), Alec Monopoly (vendredi 27) et le combo Alessandro Ristori&The Portofinos puis le DJ Jack-E pour la party du dimanche.

Un peu plus loin, le Sunset fait lui aussi son comeback en occupant comme depuis 2013 la plage du Méridien Beach Plaza. La formule ne change pas avec musique live et ambiance festive vendredi, samedi et dimanche de midi à minuit au bord de l’eau. Le spot fait toujours recette.

Enfin, les professionnels de l’apéro ne s’y trompent pas. C’est sur les quais du port Hercule que l’ambiance monte vite en température une fois les courses finies. Et les bars de la darse Nord ont déjà les réfrigérateurs pleins pour désaltérer les visiteurs.

À la Rascasse, la soirée commencera avec de la musique live avant de basculer après minuit sur des battles de DJ. Le voisin, MK Monaco s’est lui allié avec la marque de joaillerie APM Monaco pour habiller son club où se succéderont les DJ Chris S, Orelle, Rhum G, Julian L, Maxime Florent et Loïc Riviera aux platines. Il n’y a plus qu’à faire son choix pour savoir où boire un verre !