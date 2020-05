Ces cinq pilotes qui ont marqué l'histoire du Grand Prix de Monaco

4. Graham Hill

Sa première course en F1? Monaco (1958). Sa dernière victoire en F1 ? Monaco (1969). Si on met d’abord en exergue le fait qu’il soit le seul et unique détenteur de la triple couronne du sport automobile -vainqueur des trois épreuves majeures, Monaco, Le Mans et Indianapolis-, il convient de souligner que c’est surtout sur le mythique tourniquet urbain que Graham Hill a frappé les esprits.

Avec cinq succès empilés dans les camps BRM (1963, 64, 65) et Lotus (68, 69), le moustachu sujet britannique, champion du monde puissance 2 (62, 68) fut le prince des sixties.

Le secret de sa réussite, outre un coup de volant hors norme : il ne mettait jamais de smoking dans sa valise pour ce déplacement, par superstition...