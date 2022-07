Ces chiffres qui résument le duel Leclerc-Verstappen à mi-saison du championnat du monde de Formule 1

Au terme du Grand Prix d’Autriche victorieux pour Charles Leclerc et Ferrari, les pilotes ont bouclé 11 des 22 courses de la saison. Malgré quelques problèmes techniques et surtout de stratégie, Charles Leclerc est toujours en course pour le titre mondial derrière le tenant du titre, Max Verstappen. Voici les chiffres qui résument parfaitement ce duel qui pourrait bien être haletant jusqu’à la fin.