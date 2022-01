Ce vendredi, les vieux bolides du rallye historique font leur retour à Monaco

Questions à Christian Tornatore, commissaire général de l’Automobile Club de Monaco

Avant l’arrivée des premières voitures sur le port Hercule, Christian Tornatore trace les grandes lignes de l’organisation de la course.

Dans ce contexte particulier, la tenue de ce 24e rallye historique est un sacré tour de force…

C’est un petit peu vrai car on a juste eu le temps de démonter le parc d’assistance pour l’épreuve WRC que l’on accueille déjà les voitures du rallye Monte-Carlo historique en provenance de trois villes d’Europe.

Vous avez réussi à convaincre certains des équipages de revenir malgré la précédente annulation…

Les gens sont heureux de revenir puisqu’en 2021 nous avons été privés de manifestation et eux aussi. Je pense que les voitures qui étaient prêtes l’année dernière le sont encore plus aujourd’hui. On connaît beaucoup de concurrents qui avaient déjà acheté leur voiture l’année dernière pour participer et qui n’en sont que plus heureux cette année.

On va avoir une belle bataille?

Oui je le pense d’autant que la météo risque de changer ce week-end, surtout sur la partie Drôme-Ardèche.

Quelle est la différence entre le WRC et le rallye historique?

Ce n’est pas un rallye de vitesse pure mais une épreuve de régularité. Les concurrents ont le choix entre deux moyennes de vitesse pour parcourir les spéciales de bout en bout à la même vitesse. Souvent, ils choisissent une vitesse relativement basse car ça leur donne la possibilité de mieux gérer leur performance, surtout en fonction des conditions atmosphériques qui risquent d’être surprenantes. Le choix, même s’il est difficile, a été obligatoire et réalisé au moment des inscriptions. Après on risque d’avoir des surprises mais ce sont tous des passionnés qui sont heureux de participer.

On peut dire que le rallye Monte-Carlo historique est un véritable musée roulant à ciel ouvert…

C‘est vrai que les voitures que l’on va voir représentent un beau panel d’une période qui s’étale de 1953 jusqu’en 1983. On a vraiment de tout y compris des quatre roues motrices, ce qui peut être dommage mais c’est un choix.

On est obligé d’évoluer un petit peu en se rapprochant des voitures un peu plus modernes. Je crois que l’on ira pas beaucoup plus loin que ces années-là car après ça devient beaucoup plus électronique et moins mécanique.