Ce dimanche, les tribunes ont fait le plein de spectateurs pour la der du Grand Prix historique à Monaco

Sur le podium, on a aimé la rage et le poing serré, puis les larmes, de Claudia Hurtgen, digne représentante de la gent féminine.

À Monaco, sur un circuit étriqué où dépasser un pilote concurrent est un combat permanent, il se dit que décrocher la pole position en qualifications est (souvent) l’assurance d’une victoire finale. Au terme d’un épique Grand Prix Monaco historique, 13 e du nom, cette assertion sportive s’est révélée juste. Sur sept des huit séries, le pilote parti en tête de grille a soulevé le trophée et remporté les clameurs de la foule.

"Le bon vieux temps"

À peine victorieux de la série D, le Britannique s’est précipité au paddock, a confié la couronne de lauriers à son épouse, a ingurgité gels et boissons énergisantes avant de grimper dans sa McLaren M3 de 1973. Au terme d’une bataille du rail de douze tours, il remportait aisément la série E. Chapeau.

"Je ne peux pas y croire. Nous avons travaillé si dur pour ça avec mon équipe. J’ai vécu l’enfer à la salle de gym. On avait besoin de ça. On va vraiment fêter ça cette nuit", confie-t-il à la sortie du podium.

Clairsemées les deux premiers jours de l’épreuve, les tribunes se sont bien garnies ce dimanche, notamment celles de la route de la piscine. Et visiblement, le public a apprécié le spectacle proposé par ces joyaux du passé.

"Les moteurs V12 et V10, c’est le bon vieux temps. Le bruit, la vibration, c’est difficile à décrire. Disons que ça change des monoplaces actuelles", sourit Charly Benedetti, un Mentonnais accompagné de son fils de 6 ans.

Gautier Dat et Arnaud Julien, deux associés montpelliérains venus en famille, ont été charmés par l’événement. Une première pour eux. "Un de nos amis est engagé en série E. Ici, tout est surprenant et démesuré avec un lieu urbain exigu mais un événement énorme. C’est moins cloisonné que la F1. On peut approcher les pilotes, toucher du doigt les bolides, sentir l’essence", confie le premier.