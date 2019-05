Ayrton Senna fait partie de notre patrimoine

Comme tous les sports à risques, la Formule 1 a ses fantômes. De Bandini à Bianchi, en passant par celui qui reste le maître de la grande majorité du paddock actuel, Ayrton Senna. Le 1er mai 1994, au 7e tour du Grand Prix d’Imola, à Saint-Marin, le temps s’arrêtait dans la courbe du Tamburello. Senna rejoignait les cieux et les fans de Formule 1 perdaient un Dieu. 25 ans plus tard, la communauté brésilienne n’a pas oublié cette gueule d’ange entrée au panthéon du sport.

Ce jeudi, nous sommes allés à la rencontre de Luciana de Montigny, présidente de l’association Brazil Monaco Project, l’artiste Marcos Marin, l’homme d’affaires Luis Alberto Sadalla et leur ami Tito Noguieira.

« Un vrai patriote »

Dans le patio de l’Hôtel de Paris, Senna lui-même était présent d’une manière imperceptible. Dans le regard fasciné de Marcos, le sourire ponctué d’une larme de Luciana ou l’anecdote oubliée de Sadalla. « Il portait toujours un maillot du club de foot des Corinthians sous sa combinaison », rappelle ainsi celui qui est ami avec la dernière fiancée de Senna, Adriane Galisteu. « Tout ce qu’elle a pu me raconter sur Senna correspond à l’image que j’avais de lui. Il était humble et simple »

Un homme qui, à lui seul, a remis Monaco sur la carte du monde pour les Brésiliens. « On connaissait tous Monaco par Grace, mais je pense qu’il a joué un rôle important notamment par le côté glamour des photos de lui dans les bateaux avec sa petite copine, admet Marcos. Et on était très à l’italienne, on parlait de Monte-Carle et on a commencé à utiliser le terme “Monaco” ».

Monaco où Senna avait élu domicile sans jamais laisser l’impression de tourner le dos à son pays. « Jamais, car c’était un vrai patriote qui mettait le Brésil à l’honneur. »

Un pays qui, à sa mort, a respecté d’un seul homme trois jours de deuil national.

Aujourd’hui encore, les images du Tamburello réveillent des démons. Entre chair de poule et larme à l’œil, chacun se souvient du 1er mai 1994. Saddala était à Miami et « personne n’y croyait ». Pour Luciana, « c’était le jour de l’anniversaire de ma mère, la fête s’est arrêtée ». Marcos, lui, était à Lisbonne. Et les mots du commentateur brésilien résonnent encore. « Olala ! Il a tapé trop fort. C’est très grave. Il est inconscient, sa tête est tombée… »

La lumière s’éteint, comme les postes de TV brésiliens. Et pour un moment. « Nous n’avions plus le goût à la F1, confirme Marcos. Douze fans japonais se sont même suicidés…»

« C’était le régal la pluie pour lui »

« Senna savait ce qu’il voulait. Il était très réservé mais n’avait peur de rien », se rappelle, nostalgique, Luciana. Elle qui collectionnait les reportages de « Magic » Senna. « Les courses de Formule 1 étaient très tôt pour nous le dimanche matin, mais je me levais. » « C’était obligé pour un Brésilien ! », ajoute Marcos.

L’artiste a réalisé 12 œuvres autour de Senna. Les premières dans les années 90 à Interlagos. Le circuit mythique du Brésil, enfin pas tant que ça… Car l’histoire d’amour entre Senna et le GP de Monaco fascinait. Autant que son record absolu ici : six victoires, dont cinq d’affilée. « C’est un circuit unique pour les Brésiliens », confirme Sadalla. « Un dimanche de pluie, c’était toujours une image de victoire d’Ayrton Senna, » coupe Luciana. « C’est vrai, c’était le régal la pluie pour lui. Plus c’était difficile, plus il rendait la course facile », tranche Sadalla.

Une magie sublimée par son duel avec Prost. « Je n’ai pas la mémoire des dates mais j’ai cette image en tête de Prost lui mordant les mollets comme un requin », plaisante Marcos. « Ayrton Senna fait partie de notre patrimoine », résume Sadalla. Et du nôtre.

« Il s’est bagarré contre l’injustice »