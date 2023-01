Avant le coup d'envoi, la Collection de voitures du prince a accueilli, ce mercredi, les équipages du 91e Rallye de Monte-Carlo

C’est la tradition. Le lancement du Rallye Monte-Carlo signifie aussi le début de la saison du championnat du monde WRC. Et pour la première fois cette année, la Collection de voitures de S.A.S le Prince de Monaco a accueilli, ce mercredi soir, les différents équipages.

Un cadre on ne peut plus idéal pour lancer parfaitement les hostilités. Car après 30 années passées sur les terrasses de Fontvieille, la Collection de voitures de S.A.S le Prince de Monaco a déménagé à l’été 2022 au 54 route de la Piscine, sur le port Hercule.

"Depuis 2019 et l’organisation d’une exposition La légende des Rallye avec 50 anciennes voitures, j’essaie d’attirer la WRC dans la Collection de voitures pour organiser quelque chose, se réjouit Valérie Closier, directrice de la Collection, qui sera engagée dans quelques jours aux côtés de Jean-Claude Andruet, vainqueur du Monte-Carlo en 1973, sur le Rallye historique. En 2020, 2021 et 2022, ce n’était pas possible et donc cette année je leur ai envoyé les plans du nouveau lieu. Je leur ai dit qu’on était sous le parc assistance, c’est beaucoup plus pratique qu’à Fontvieille! J’ai réussi à les avoir donc j’en suis ravie. J’ai gagné mon petit Rallye Monte-Carlo à moi." [rires]

"J’en veux toujours plus"

Aux abords de voitures emblématiques du sport auto, dont celles de Sébastien Ogier, Lewis Hamilton ou encore un certain Charles Leclerc, Jona Siebel, président de la WRC, a pris la parole. Et n’a pas pu cacher son enthousiasme à l’idée de démarrer cette nouvelle épopée. "Il y a précisément 50 ans, le Rallye Monte-Carlo marquait le début de notre ère WRC. Merci à l’Automobile Club de Monaco car c’est toujours un plaisir de démarrer la saison ici avec un évènement aussi important."

C’est ensuite Kalle Rovanperä, le jeune champion du monde en titre de 22 ans, qui s’est exprimé devant une petite foule de journalistes. Lui qui n’a eu que deux petits mois pour se remettre de son premier titre mondial. "J’ai pris un peu de vacances avec la famille et les amis, ce qui est le plus important. C’est toujours un peu court [rires] mais maintenant on est concentrés sur la nouvelle saison. On a remis tous les compteurs à zéro."

Car l’un de ses principaux rivaux à Monte-Carlo, lui qui n’a fait mieux qu’une 4e place l’an passé, n’est autre qu’un certain Sébastien Ogier, octuple vainqueur en Principauté. "Le challenge est là chaque année, je suis toujours excité après toutes ces saisons que j’ai vécues, a déclaré le Français, qui s’impatiente de reprendre le volant. J’en veux toujours plus et c’est l’une des raisons pour lesquelles je suis ici."