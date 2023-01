Au Dakar, comment les pénalités expliquent les délais des résultats

Carlos Sainz en a fait les frais le 6 janvier en perdant au total 28 heures et 45 minutes pour n'avoir pas terminé l'étape dans les temps (10h45 de pénalité) ni de fait suivi le tracé (18h00).

Voici les principales pénalités du rallye-raid qui se tient jusqu'au 15 janvier en Arabie saoudite, et leurs modalités d'application qui expliquent des résultats d'étape parfois fluctuants et tardifs.

Excès de vitesse

C'est l'une des pénalités les plus fréquentes. Des zones de contrôle de vitesse jalonnent les étapes, correspondant entre autres à des habitations à proximité, un danger, ou un point de contrôle.

Pour les motos, une Infraction Vitesse est constituée d’un ou plusieurs dépassements de la vitesse maximale autorisée, dans une même Zone de Contrôle de Vitesse. Pendant les dépassements de vitesse, une impulsion est enregistrée dans le GPS toutes les 10 secondes ou tous les 150 m.

Un excès compris entre 0 et 20 km/h coûte aux motards 1 minute de pénalité, entre 21 et 40 km/h 2 minutes, et 3 minutes pour plus de 40 km/h. En cas de récidive, et c'est une nouveauté du règlement, un coefficient multiplicateur vient amplifier le temps perdu.

Les barèmes de sanctions sont différents pour les autres catégories (quad et auto).

Points de passage ou "waypoint"

Mentionnés sur la feuille de route donnée quelques minutes avant le départ de la partie chronométrée de l'étape, ces points de passage (ou "waypoints) sont positionnés sur le tracé afin d'éviter un danger, éviter que des concurrents n'essaient de gagner du temps en coupant, ou au contraire pour les obliger à se frotter à une difficulté.

Ne pas valider le passage à ce waypoint, c'est perdre au minimum 15 minutes au chronomètre, voire 60 minutes pour les waypoints dit de navigation.

En cas d'évacuation du concurrent pour blessure ou panne, la pénalité est beaucoup plus conséquente, et se compte en heures.

Comptage

A l'arrivée de la spéciale (tronçon chronométré de l'étape) des premiers résultats provisoires sont communiqués. En parallèle, une vérification des GPS et des cartons de pointage est effectuée.

Le prestataire ERTF télécharge les données enregistrées par le GPS installé sur les véhicules des concurrents par ordre de franchissement de la ligne d'arrivée de la spéciale.

Après analyse des GPS, des rapports sont envoyés aux commissaires des fédérations internationales automobile( FIA) et de motocyclisme (FIM) postés dans une petite salle attenante au poste de commandement des opérations, sur le campement.

Si les rapports mentionnent des infractions, les pénalités peuvent modifier les classements.

Contestation

Les concurrents peuvent porter réclamation qui sera examinée par la FIM ou FIA qui tranchera.

Le résultat n'est définitif qu'à l'issue de la procédure d'appel ou lorsque le concurrent signe un document dans lequel il renonce à faire appel.