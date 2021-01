Attention, vous risquez d'être verbalisé si vous venez assister au rallye de Monte-Carlo qui se déroule à huis clos

Tolérance zéro sur l’asphalte. Pour faire respecter l’arrêté interpréfectoral imposant un huis clos au rallye Monte-Carlo, 89e du nom, les gendarmes des Alpes-Maritimes vont déployer les grands moyens.

Ce dimanche, pour les quatre épreuves spéciales traversant les communes de Puget-Théniers, La Penne, Briançonnet et Entrevaux, 109 militaires (NDLR: issus des compagnies de gendarmerie de Puget-Théniers et de Grasse, de l’Escadron départemental de sécurité routière (EDSR) et du PSIG Sabre (Nice et Cannes) quadrilleront la zone, aux côtés de 300 commissaires de sécurité de l’Automobile Club de Monaco.

"Dès 18 h, ce samedi, l’ensemble des axes menant aux spéciales sera pris en compte (NDLR: Les riverains munis d’un badge pourront passer par le tracé des épreuves spéciales, jusqu’à 2 h avant le départ.). Avec le couvre-feu, il ne devra y avoir personne dehors, confie le lieutenant-colonel Manuel Boissière, basé au poste de commandement de la course à Monaco. L’objectif étant de déceler au plus tôt les spectateurs qui voudraient s’installer sur l’itinéraire du rallye et de les évacuer."