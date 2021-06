Après une édition 2021 réussie, le Grand Prix de France au Castellet marque des points

Dans les tribunes, de la ferveur, des cris de joie et des nuées de drapeaux bleu blanc rouge agités frénétiquement. Sur la piste, du suspense et un final palpitant. Difficile de rêver mieux.

Après un retour compliqué en 2018 et 2019 puis l’année blanche de 2020, le Grand Prix de France n’a pas raté son redémarrage.

Eric Boullier, le directeur général du groupement d’intérêt public (GIP) Grand Prix de France affiche le sourire des grands jours. "Nous avons vécu une très belle bataille sur la piste et un beau Grand Prix. C’est une vraie satisfaction de voir des spectateurs heureux et un tel engouement."

Après la déprime de l’an dernier et un changement de date pénalisant, le Grand Prix de France peut regarder l’avenir avec davantage de sérénité. Tout le monde a en effet en tête le couperet de l’an prochain.

"2022, une année test"

Le contrat signé en 2017 avec Formula One Management (FOM) arrive en effet à terme après l’édition 2022. "Ce qui compte le plus pour moi, c’est que tout le monde reparte avec le sourire, commente sobrement Eric Boullier. Le paddock, la FIA, la FOM et les spectateurs sont contents", explique le directeur du Grand Prix qui réfléchit déjà aux améliorations à apporter l’an prochain.

"2022 sera une année test", confiait samedi après-midi Christian Estrosi, le président du GIP, expliquant réfléchir à un nouveau modèle permettant au Grand Prix de ne plus dépendre uniquement des collectivités locales.

Christian Estrosi, qui assure multiplier les échanges avec les boss de la F1, assure œuvrer en ce sens. "Ce qui est important, c’est que la FOM nous suive. Ils ont l’air attachés à ce que la France enracine son Grand Prix", explique-t-il.

"Le Grand Prix de France donne satisfaction aux promoteurs de la F1 et à la fédération internationale", soutient Nicolas Deschaux, le président de la FFSA.

Stéphane Clair, le directeur du circuit Paul-Ricard, confirme: "Les organisateurs de la F1 nous ont félicités sur la qualité des infrastructures malgré des délais de préparation contraints".

Regain d'intérêt

Autant de signaux positifs à l’heure du bilan et alors que la F1 connaît un spectaculaire regain d’intérêt, notamment grâce à Netflix. "L’effet de la série est révolutionnaire, souligne Eric Boullier. L’impact est énorme chez la génération 15-25 ans et un public beaucoup plus féminin s’intéresse à la F1".

Impensable dans ces conditions pour le Castellet et pour la France, de laisser filer le Grand Prix. Pour cela il faudra impérativement transformer l’essai, dans des conditions normales cette fois, en 2022.

Dès ce lundi matin, les équipes seront au travail.