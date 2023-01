"On va mettre les bouchées doubles pour les contrôles de vitesse dans les villages"

Quelles nouveautés pour cette 25e édition?

On va mettre les bouchées doubles sur les contrôles de vitesse dans les villages lors des spéciales de régularité. Ce sera 30 km/h et pas plus. Un tronçon entre Lamastre et Valence le dimanche sera aussi concerné. On sanctionnera à tour de bras avec des pénalités en cas de non-respect de cette vitesse. On le fait pour la sauvegarde des rallyes. Si on n’agit pas sur la sécurité ou le Code de la route, un jour ou l’autre on ne sera plus accepté. Les gendarmes veilleront aussi au grain. S’il y a récidive, les équipages seront mis hors course par les commissaires sportifs.

Attendez-vous de la neige sur le parcours?

On l’espère [rires], car on n’en a quasiment pas eu sur le rallye WRC. C’est ce que veulent les concurrents engagés.

Quelle est la difficulté principale sur un rallye de régularité?

Le rythme est intense avec des levers matinaux et quatre spéciales de régularité (SR) par jour. Les pilotes doivent rouler quotidiennement près de 500 km ça use les organismes.

Pour tenir les moyennes de vitesse sur les SR, le rôle du copilote est crucial car c’est lui qui joue sur la cadence, selon si le pilote est en avance ou en retard par rapport aux points de contrôles, dont ils ignorent la localisation.

Il y a eu des débats internes à l’ACM pour intégrer, ou non, des voitures immatriculées au-delà de 1982. Où en est cette réflexion?

Le débat est toujours ouvert en interne. À titre personnel, j’aime les voitures anciennes et je ne vois pas forcément l’intérêt d’aller plus loin que 1982. Après cette année, ce sont des engins de guerre, trop modernes.