Après deux ans d'absence, la fan zone est de retour sur la place d'Armes pour le 80e Grand Prix de Monaco

Souvenez-vous. C’était hier. Ou presque. À l’époque, les journalistes avaient fait de la barge Red Bull leur repaire. Une terrasse sur l’eau où il faisait bon prendre son déjeuner à l’invitation de l’écurie. Idem dans quelques autres motorhomes d’écuries.

Le grand public, lui, avait sa Fan zone, place d’Armes, et sa communion permanente avec les pilotes dans une ambiance festive. Et puis cette foutue pandémie covid a tout redéfini, annulant puis limitant les interactions sociales et amputant le Grand Prix de Monaco de sa fête "populaire". Bonne nouvelle, cette période est révolue!

Bon, business is business et les journalistes ont dû faire le deuil de l’open bar de la barge Red Bull, désormais réservée à des invités triés sur le volet. Mais la fête peut reprendre place d’Armes! Dès ce jeudi, avec ou sans billet pour accéder aux tribunes, vous êtes les bienvenus pour profiter de nombreuses animations, profiter d’un concert ou écouter les pilotes se confesser et, souvent même, se chambrer!

"Chez nous ce sera toujours gratuit"

"Je crois que sur les autres circuits c’est payant, chez nous ce sera toujours gratuit", assure le président de l’Automobile Club de Monaco, Me Michel Boeri. Qui d’ailleurs se félicite de la réforme intervenue en 2022 pour condenser les épreuves de Formule 1 sur trois jours à Monaco, comme sur les autres épreuves du championnat du monde.

"Ce format nous convient particulièrement puisque le vendredi était à l’époque le jour creux et le jeudi n’était pas un jour de recettes exceptionnelles. En revanche, à l’époque nous étions très généreux sur les places de Grand Prix en tribunes, aujourd’hui ce n’est plus possible compte tenu des obligations financières et des nouveaux contrats que nous avons passés. Cela nous rendra moins populaire en ville, mais l’essentiel c’est l’image que l’on envoie dans le monde entier."

Allez, profitez! Et n’hésitez pas à nous partager vos plus belles photos sur les réseaux sociaux avec le hashtag #MonacoGP80.