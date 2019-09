Je ne pensais pas voir ça de mon vivant

Depuis la propriété familiale des Grimaldi, à Rocagel, le prince Albert II a accepté de revenir, hier, sur la performance historique de Charles Leclerc, ce dimanche lors du Grand Prix de Belgique. Vainqueur de sa première course en Formule 1 à seulement 21 ans et 320 jours, la pépite monégasque a non seulement effacé le précédent record de Jacky Ickx (23 ans et 188 jours, en 1968) avec la Scuderia Ferrari, mais aussi épaté son monde en domptant les courbes vertigineuses de Spa-Francorchamps dans un lourd contexte.

Au lendemain du décès de son ami Anthoine Hubert (Formule 2), Charles lui a rendu le plus beau des hommages en résistant jusqu’au bout au pressing du quintuple champion du monde et leader incontesté du championnat, Lewis Hamilton. Désormais à 12 points de son coéquipier Sebastian Vettel au classement des pilotes, Charles Leclerc (4e) permet au passage à Ferrari de décrocher sa première victoire de la saison. Certainement un tournant…

Après une première partie de championnat marquée par des polémiques autour du management de Ferrari, souvent au détriment du Monégasque, le GP de Belgique a en effet vu une équipe se mettre au service de Charles « L’Éclair ». Cantonné dans un rôle de numéro 2, Vettel a d’ailleurs avoué après course qu’à un moment donné il « n’était plus dans le match » et s’était mis au service de l’équipe et de son coéquipier. « J’ai donc joué le rôle de bloqueur pour aider Charles à prendre de l’avance face à Hamilton, même si je n’ai pas pu garder Lewis bien longtemps derrière moi. Mais au final, ce fut juste assez pour permettre à Charles de l’emporter, donc nous avons fait le job aujourd’hui. »

Prochain épisode à Monza (Italie), fief de Ferrari, la semaine prochaine. Avec un nouveau statut pour « Charles Ier ».

« C’est dans un contexte particulièrement douloureux que Charles Leclerc a remporté (...) sa première victoire en Grand Prix de F1. La veille, un accident fatal a coûté la vie au jeune et talentueux pilote Anthoine Hubert, ami de Charles Leclerc et très lié à la Principauté. Il restera dans nos mémoires et j’adresse à sa famille et à ses proches mes plus sincères condoléances. »

« La trajectoire de Charles Leclerc sonne comme une évidence depuis son arrivée prometteuse en Formule 1. Un Monégasque au volant d’une F1 qui vole vers la victoire, c’est une histoire qui s’écrit et sans aucun doute le début d’une légende de la discipline. Ainsi, c’est tout un pays, toute une communauté nationale, ainsi que les résidents et amis de la Principauté partout dans le monde, qui ont vibré lors des derniers tours de piste et qui ont ressenti une immense fierté lorsque notre hymne national monégasque a retenti devant des dizaines de millions de téléspectateurs et dans le monde entier. Au nom des élus du Conseil national, je lui adresse une nouvelle fois mes plus chaleureuses félicitations et lui souhaite le plus grand succès pour la suite de la saison et pour sa carrière qui s’annonce fantastique. »