À vendre aux enchères: monoplace de la 1.000e course de Ferrari en F1

Le show car avait été construit en deux exemplaires: celui confié à RM Sotheby’s et un autre promis à enrichir la collection du musée Ferrari à Maranello.

Cerise sur le gâteau, cette version a été signée sur le capot par les deux pilotes de l’écurie italienne.

"C’est une occasion unique pour les collectionneurs d’acquérir une pièce de l’histoire de la marque la plus titrée dans la catégorie phare du sport automobile mondial", avance le directeur général de la Scuderia Ferrari, Mattia Binotto.

Un véhicule qui n’aura rien d’une occasion pour votre banquier toutefois, avec une estimation entre 150.000 et 200.000 euros. Un prix démoniaque pour ce lot n°111 du catalogue.

Un peu plus accessibles, et moins encombrants, les gants, combinaison et casque de Charles "L’Éclair" sont également à vendre pour des mises à prix à 2.500 euros minimum.

Au drapeau à damier