A un mois du championnat du monde des rallyes, répétition générale pour les commissaires de piste

"Une interruption d’épreuve, un drapeau rouge pour tel concurrent, une voiture qui arrive en retard ou en avance, liste Jean-Michel Matas, commissaire général adjoint en charge du corps des commissaires. Les commissaires sur place ne sont pas mis dans la confidence. Un encadrement note plusieurs critères : la tenue, le comportement, le respect des emplacements, la sécurité… En fonction du résultat, ils auront leur licence de commissaire. Ou pas."

Même les directeurs de course, en haut de la pyramide opérationnelle, seront soumis à un QCM et évalués.

"On se doit d’être au top niveau"

Une rigueur et un souci de détail qui ont forgé l’excellence de l’ACM au gré des décennies dans le microcosme de l’événementiel automobile. Un peu partout en Europe et dans le monde, on prend en exemple leurs commissaires de piste, qu’ils soient dévolus au rallye ou à la discipline reine, la Formule 1.

D’autant que les règles pondues par la Fédération internationale de l’automobile sont draconiennes.

"S’il y a un problème, c’est l’organisateur qui est responsable", explique Jean-Michel Matas. Christian Tornatore embraye: "On se doit d’être au top niveau, d’autant plus qu’on est dans le collimateur car le Rallye Monte-Carlo est la manche inaugurale du championnat du monde des rallyes de la FIA 2020 (WRC). On essuie toujours les plâtres car on a toujours des originalités, des particularités à mettre en œuvre en tout premier. Cette année, la FIA a demandé que les quinze premières voitures partent toutes les trois minutes, puis de minute en minute."