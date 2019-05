À J-50, 7 choses à savoir sur le Grand Prix de France de F1 au Castellet

« On sent la pression monter ! ». À cinquante jours du départ, l’équipe d’organisation du Grand Prix de France a échangé avec la presse mardi dans les salons de l’Automobile club de France à Paris.

Après le grand retour dans le Var en 2018, le virage de l’année 2 n’est pas forcément évident à négocier. Très bien classé d’emblée par l’autorité organisatrice de la F1 comme par les professionnels des sports mécaniques, le Grand Prix de France doit peaufiner son image auprès du grand public.

Si la réussite sportive a bien été au rendez-vous l’an passé, la réputation de l’épreuve a été brouillée par des embarras de circulation qui pourraient dissuader certains spectateurs de revenir au Castellet. Gilles Dufeigneux, directeur général du GIP et Éric Boullier, en-patron de McLaren F1 devenu conseiller du Grand Prix ont concocté une série d’améliorations et de nouveautés.

1. Un circuit plus accessible

>>RELIRE. Après le cauchemar de 2018, le Grand Prix de F1 du Castellet revoit entièrement ses plans pour faciliter l'accès aux spectateurs

Six mois de travail avec des sociétés spécialisées et un million d’euros d’investissement : l’équipe du Grand Prix n’a pas lésiné sur les moyens pour améliorer la mobilité autour du circuit. « Les accès seront simplifiés afin que les flux de circulation ne se croisent pas », assure Gilles Dufeigneux. Oublié le « périphérique » à sens unique mis en place sans grand succès l’an passé, le plan de circulation gagnera en cohérence et en efficacité.

2. Des navettes et des parkings gratuits

En matière de stationnement aussi, le Grand Prix a tiré les leçons de l’an passé. Des parkings-relais qui n’existaient pas en 2018 seront mis en place. Ils permettront de garer 4.000 véhicules qui ne viendront pas encombrer les abords du circuit. Cent-vingt navettes gratuites seront à la disposition des spectateurs qui pourront gagner l’enceinte du Grand Prix (ou la quitter) en 45’ chrono. Ceux qui choisiront d’aller en voiture jusqu’au circuit pourront stationner sur des parkings plus petits, mais plus nombreux que l’an dernier, et surtout totalement gratuits.

3. Waze à la rescousse

Afin d’accompagner au mieux les automobilistes et leur éviter d’être piégés dans les encombrements, l’équipe d’organisation a signé la semaine dernière un accord avec Waze. Tous les éléments spécifiques à la circulation autour du Grand Prix de France seront intégrés à l’appli anti-bouchons Waze.

4. Coup d’accélérateur sur la restauration

Parmi les points faibles de l’organisation l’an passé, la restauration et les boissons. Cette année, le Grand Prix change tout en reprenant directement la gestion d’une partie des stands et en doublant purement et simplement l’offre de restauration. Les spectateurs ne devraient donc manquer de rien. Un effort sera également porté sur les endroits permettant de se mettre à l’abri du soleil varois...et de la pluie.

5. Davantage d’animations

Parce que le Grand Prix de France est autant une épreuve sportive qu’une fête populaire, l’accent sera mis sur les animations. Un deuxième village, « Nord », sera aménagé près de la chicane. Davantage de concerts seront proposés, avec notamment une grande soirée pour la Fête de la musique le vendredi 21 juin puis un concert de Bob Sinclar le samedi. Le jour de la course, c’est Martin Solveig qui se produira sur la scène du Castellet.

>>LIRE. Deux énormes stars des platines pour animer le Grand Prix de France de F1 au Castellet en juin

6. Encore plus de jeunes

Le vendredi, la journée dédiée aux jeunes de la région est reconduite. Dix mille écoliers et collégiens, contre deux mille l’an passé, découvriront l’univers de la F1 au Paul Ricard.

7. Une application dédiée

Cette année, le Grand Prix de France se dote d’une application qui permettra aux spectateurs de se géolocaliser dans l’enceinte du circuit afin de repérer sans difficulté les animations et les points de restauration.

>>LIRE. La billetterie des pass à la journée pour le Grand Prix de France de F1 au Castellet a ouvert