À Isola 2000, la course 1 de l’e-Trophée Andros sourit à Nathanaël Berthon et Aurélien Panis

On attendait Jean-Baptiste Dubourg (Renault Zoe). Et on a vu Nathanaël Berthon (Peugeot e208) et Aurélien Panis (Audi A1).

Bien qu’évoluant sans lest, le champion 2021 a totalement raté son début de week-end ce vendredi à Isola 2000: seulement 9e de la course 1! "Clairement, il ne s’agit pas d’une bonne opération", commente le Girondin, quintuple lauréat du Trophée Andros. "La piste était très difficile et on avait une voiture trop pointue. J’ai commis une erreur qui me coûte cher lors de la seconde manche qualificative (tête-à-queue, ndlr). Ce n’est pas la fin du monde car il reste deux courses à négocier ici (ce samedi, matin et après-midi). À nous de rectifier le tir."

Hélas pour lui, ses rivaux directs dans la course au titre sont parvenus à saisir l’aubaine: Berthon décroche sa première victoire cet hiver tandis que Panis Junior, bon 2e malgré un boulet de 40 kilos à bord, s’empare des rênes du classement général pour 3 points.