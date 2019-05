90 bougies, Ferrari aussi !

La naissance d’un mythe

Le 14 avril 1929, la grille de départ du 1er Grand Prix de Monaco accueille huit Bugatti, trois Alfa Romeo, deux Maserati, une Licorne et une Mercedes. Dix ans plus tôt, un certain Enzo Ferrari avait pris son premier départ, chez lui, en Italie. Il s’agissait d’une course sur route.

Passionné pur et dur de mécanique musclée, ce fils d’un artisan de Modène trace d’abord son chemin volant en main. Travaillant pour Alfa Romeo, il décide de créer une structure chargée de faire courir les bolides de la marque milanaise. La Scuderia Ferrari voit ainsi le jour dans le bureau du notaire Della Fontana, à Modène, le 16 novembre 1929. Et l’heure de la première victoire ne tarde pas à sonner. Le 15 juin 1930, le grand Tazio Nuvolari impose une Alfa affûtée par Ferrari à Trieste-Ospicina.

Le cheval cabré apparaît, lui, sur les carrosseries en 1932, selon le vœu exaucé de la mère du défunt as de l’aviation Francesco Baracca. L’emblème ornant jadis la carlingue du héros de la première guerre mondiale mort au combat en 1918 est repris sur fond jaune, la couleur de Modène.

Ferrari constructeur ? L’histoire débute en 1938, une fois le divorce avec Alfa Romeo scellé. En vertu d’une clause de non-concurrence, la première voiture fabriquée ne peut s’appeler Ferrari. C’est donc une Auto Avio Costruzioni. Après la seconde guerre, les ateliers transférés de Modène à Maranello montent en puissance. Côté course, si la Scuderia fait l’impasse sur l’épreuve inaugurale du championnat du monde, le 13 mai 1950 à Silverstone, elle prend le train en route dès le virage suivant, une semaine plus tard. À Monaco et nulle part ailleurs où Alberto Ascari s’invite d’entrée sur la 2e marche du podium aux côtés du héros du jour Juan Manuel Fangio (Alfa Romeo) et de l’enfant du pays Louis Chiron (Maserati), 3e.

José, Niki, Michael et les autres

Dominée en 1950 par des Alfa Romeo invincibles depuis quatre ans, Ferrari sonne la révolte dès la saison 2 du jeune championnat du monde de F1. C’est la Type 375 à moteur 12 cylindres 4500 cm3 de l’Argentin José Froilan Gonzalez qui brise l’hégémonie du Biscione le 14 juillet 1951 à Silverstone. S’ensuivent les deux premières glorieuses d’une famille qui ne cessera de grandir. Au volant de sa 500 F2, Alberto Ascari enfile les victoires comme les perles d’un collier. De quoi embrasser la consécration suprême en 52 et 53.

Le « maestro » Fangio (56), Mike Hawthorn (58), Phil Hill (61) et John Surtees (64) apporteront plus tard leur pierre à l’édifice.

Après une décennie de vaches maigres, le « cavallino rampante » retrouve de sa superbe au milieu des seventies sous l’impulsion de l’ingénieur Mauro Forghieri, l’âme technique du « Commendatore ». La 312 T, son chef-d’œuvre numéro 1, est conduite au firmament par Niki Lauda. Au sommet de son art, le métronome autrichien surnommé « l’ordinateur » tutoie l’excellence - cinq titres pilotes et constructeurs conquis en l’espace de trois ans - tout en frôlant le pire lors de cette épique saison 76 marquée par l’effroyable crash du Nürburgring.

La seconde période faste durera plus longtemps. Parti en 1988, c’est du ciel, que le patriarche suivra la chevauchée fantastique du « baron rouge » Michael Schumacher au sein d’une « dream team » parfaitement orchestrée par Jean Todt et Ross Brawn. Entre 1999 et 2004, pas moins de onze sacres viendront étoffer le palmarès maison. Des tablettes qui, maintenant, font du surplace depuis plus de dix ans.

Qui reprendra le flambeau porté haut par Kimi Räikkönen, dernière tête couronnée de la Scuderia en date (2007) ? Sebastian Vettel ? Charles Leclerc ?

« Ragazzi », la légende vous tend les bras !

