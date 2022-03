584 commissaires de piste à l’entraînement en vue des trois Grands Prix à Monaco

Ils étaient 584 commissaires de piste et 51 commissaires techniques ce week-end dans et autour du chapiteau de Fontvieille pour le traditionnel stage d’apprentissage et de remise à niveau de l’Automobile Club de Monaco (ACM).

Tous devront assurer la sécurité d’abord, avec les sapeurs-pompiers de Monaco, mais aussi la logistique. Et cette année, ils ne vont pas chômer avec trois rendez-vous : le Grand Prix électrique le 30 avril, le Grand Prix historique du 13 au 15 mai, et le 79e Grand Prix de F1 du 26 au 29 mai.

"Un commissaire qui fait les trois rallyes et les trois grands prix consacre un mois de son temps au moins à l’Automobile Club, souligne Jean-Michel Matas. C’est une aventure, une passion dans laquelle les hommes et les femmes (beaucoup d’entre elles sont passionnées de mécanique et incollables) se donnent sans compter."

Lui, commissaire général adjoint de l’ACM en charge des commissaires, coordonne les équipes sans baisser la garde. "Sur chaque grand prix, 650 commissaires sont mobilisés. Cette année exceptionnellement, nous n’avons qu’une semaine entre les deux derniers Grands Prix. Il va donc falloir concentrer les efforts pour gérer l’arrivée des camions et la logistique."

Alors, à un mois du premier rendez-vous, tout le monde est sur le pont pour passer les épreuves du feu, du passage des rails, des interventions sur les voitures à déplacer, du balayage pour ôter l’huile sur la piste, des ateliers sur les risques électriques. Et attention : tous les candidats sont notés et certains recalés.