5 moments forts du Grand Prix de Monaco couverts par Nice-Matin

Elles sont les gardiennes de l’Histoire du Grand Prix de Monaco raconté, décrypté et photographié par le quotidien Nice-Matin: les archives. Avec la complicité de la Médiathèque de Monaco, nous avons eu accès à ces précieuses reliures d’un autre temps jusqu’à celles plus contemporaines. Elles sont également les témoins privilégiés des transformations et évolutions perpétuelles de la Formule 1, des monoplaces aux pilotes, de la mécanique à la sécurité.

Garantes aussi de l’impact qu’a eu le circuit de Monaco sur ce sport avec les premiers faits d’armes de certains débutants devenus légendes; de polémiques passées dans la postérité, encore matière à débats des décennies plus tard; de coups de gueule tonitruants dont l’écho résonne encore et dont les propos ont pu bousculer les règles établies.

Ces archives permettent enfin de se souvenir. Garder en mémoire ceux qui ont perdu la vie sur ce parcours exigeant. Ceux qui ont permis, bien avant Netflix, de promouvoir le sport automobile.

Voici une liste, très loin d’être aussi exhaustive que ce que le Grand Prix a pu connaître, de grands moments relayés dans le quotidien azuréen.

En 1955, la Formule 1 passe la seconde sur la "course de la cité"

Une information dense, maquettée dans le style caractéristique des journaux de presse écrite d’époque: abondant et touffu. Dans ces années-là, Nice-Matin ne consacrait qu’une seule page aux actualités monégasques. Et la couverture du Grand Prix de Monaco, alors également nommé "Grand Prix d’Europe automobile", pâtissait aussi d’un espace restreint.

Et pourtant, en ce week-end de mai 1955, la Formule 1 s’engageait dans une tout autre dimension.

Trintignant et Farina chez Ferrari; Musso et Behra au volant de leurs Maserati; Ascari et Castellotti dans l’écurie Lancia, et surtout le champion du monde en titre Fangio dans le baquet de sa Mercedes, tous allaient pulvériser le record au tour – datant de 1937 et détenu par l’Allemand Rudolf Caracciola – de plus de 5 secondes.

Au total, 14 pilotes battront ce temps référence au terme des trois séances officielles d’essais libres.

Une performance de vitesse hallucinante pour des monoplaces qui "filaient" entre 95 et 112 km/h. Et tout ça sur un circuit long de 100 tours, soit un peu plus de 314 km (parcourus en 3h!)