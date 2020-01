3 pilotes dans un mouchoir de poche avant l'étape finale azuréenne du Rallye Monte-Carlo

Comme l'an dernier, les cols azuréens, Turini et Braus, auront l'honneur de désigner le héros du Rallye Monte-Carlo, ce dimanche matin.

Parcours et horaires inchangés : deux passages sont programmés entre La Bollène-Vésubie et Peïra Cava (ES 13 et 15) puis sur le vertigineux toboggan de La Cabanette (ES 14 et 16).

Qui raflera la mise vers 14 heures au pointage du podium de la délivrance planté quai Albert-Ier ?

Vainqueur d'une courte tête l'année dernière (à peine 2''2 d'avance), Sébastien Ogier voit se profiler devant lui l'occasion de prolonger sa fabuleuse série victorieuse. Six à la suite, et maintenant sept ?

Pour l'instant, le co-recordman - sept succès au total en Principauté, comme Sébastien Loeb -, ne tient pas la corde.

Reparti ce vendredi matin avec 1''2 d'avance sur son coéquipier gallois Elfyn Evans, le nouveau "pilier" de l'équipe Toyota n'a pas réussi prendre ses distances lors de la 3e étape, ce samedi.

A la pause de midi, après une première boucle de deux spéciales (ES 9 et 10) négociée en pneus clous, Evans, toujours aussi incisif, pointait déjà en tête. Quatre heures plus tard, au sortir de l'ES 12, l'ancien pilote de l'équipe M-Sport Ford confirmait son mince avantage : 4''9 !

Derrière ce duo, le Belge Thierry Neuville demeure plus que jamais à l'affut puisque sa Hyundai i20 Coupé ne compte que 6''4 de retard sur le leader.

Quel que soit l'état des routes, ce dimanche, la lutte finale ne devrait pas manquer de sel...

Le classement après la 3e étape

1. Elfyn Evans - Scott Martin (GB/Toyota Yaris WRC)...............................................2h28'35''1

2. Sébastien Ogier - Julien Ingrassia (FRA/Toyota Yaris WRC)........................... à 4''9

3. Thierry Neuville - Nicolas Gilsoul (BEL/Hyundai i20 Coupé WRC).......................à 6’’4

4. Sébastien Loeb - Daniel Elena (FRA-MON/Hyundai i20 Coupé WRC)..............à 2’24’'3

5. Esapekka Lappi - Janne Ferm (FIN/Ford Fiesta WRC).......................................à 2’38’’4