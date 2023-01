25e Rallye historique: 13 ans après, le duo Jean-Claude Andruet et Valérie Closier ont repris la route à bord d'une Alpine

Il est le vainqueur de l’édition 1973 qui, soit dit en passant, a marqué l’histoire du Monte-Carl’. Elle est la directrice de La Collection de voitures de S.A.S. le Prince de Monaco depuis 2019.

Jean-Claude Andruet et Valérie Closier se retrouvent sur les routes de France. Après une première collaboration à La Rochelle en 2010, le duo partage de nouveau une voiture. Et pas n’importe laquelle, puisqu’ils ont pris le départ du 25e Rallye Monte-Carlo historique à bord d’une réplique de la fameuse Alpine A110 1 800. Celle qui a vu le natif de Montreuil s’imposer au terme d’un week-end assez improbable en 73.

Improbable, comme leur histoire qui a donc démarré en 2010, à La Rochelle, lors de la finale de la Coupe de France des rallyes historiques. "C’était sur une Porsche à l’époque, se souvient Valérie Closier. Je connaissais le monsieur qui prêtait sa voiture à Jean-Claude. On m’a demandé si je voulais courir avec lui parce qu’il n’avait pas de copilote alors j’ai accepté avec plaisir. On a dû lui parler de moi et on en est arrivé là. "

Jean-Claude Andruet (à droite) et Valérie Closier, vainqueurs en 2010 à La Rochelle. Photo DR.

"Il a une très bonne mémoire visuelle des parcours"

La première a tout de suite été une réussite puisqu’ils ont remporté la coupe. "On s’est très bien entendus, poursuit Valérie Closier. On a fait les reconnaissances ensemble et on a fait tous les meilleurs temps." Et il a vite fallu se faire à la méthode Andruet. "Jean-Claude aime bien prendre son temps le matin, faire ses étirements. Et sur les reconnaissances, il tronçonne. Comme à l’époque. C’est-à-dire qu’on reconnaît 3 ou 4 kilomètres puis on revient en arrière, et puis on reconnaît à nouveau et ainsi de suite. Bon, normalement on n’a pas le droit mais il y a prescription [rires]. Il s’appuie sur ses notes mais il a une très bonne mémoire visuelle des parcours."

Autre particularité du binôme, l’absence d’aide pour les repères de vitesse. "Comme c’est une course de régularité, les autres ont un appareil où on rentre des données pour être régulier et on nous indique si on va trop vite ou trop lentement. Sauf que nous, on y va à l’ancienne. Je lui indique la route avec le roadbook et lui, il a tellement l’habitude de rouler, il a tellement fait de kilomètres, qu’il y va au feeling."

Jean-Claude Andruet et sa copilote Michèle Petit-Espinos, alias "Biche", lors de leur victoire sur le Monte-Carl’ en 1973. Photo DR.

Et puis de toute manière, l’équipage ne se met pas la pression. Car son ambition sur ce rallye "c’est de s’amuser et de commémorer les 50 ans de la victoire de Jean-Claude, affirme avec réjouissance Valérie Closier. Parce que je pense qu’il y aura énormément de surprises pour lui sur le tracé. Je ne lui ai encore rien dit mais on m’a contacté pour me dire qu’il fallait qu’on arrive en avance à tel et tel endroit parce qu’on l’attend [rires]. Plein de gens vont l’attendre sur le bord des routes parce qu’ils étaient déjà là il y a 50 ans à le voir passer. On veut aller jusqu’au bout et prendre du plaisir."

"Une voiture unique"

Outre le public et les surprises réservées au champion de 1973, Jean-Claude Andruet et Valérie Closier font un saut de 50 ans en arrière puisqu’ils conduisent une réplique de l’Alpine victorieuse cette année-là. "Quand Jean-Claude m’a proposé de faire le Monte-Carl’ avec lui comme il est invité pour l’anniversaire de sa victoire, j’ai sauté sur l’occasion parce que je ne l’ai jamais fait. Alors le faire dans une Alpine - qui est ma voiture de cœur parce que j’ai commencé avec mon papa dans cette voiture - c’est génial!"

L’Alpine A110 1800, voiture avec laquelle Jean-Claude Andruet s’est imposé en 1973, a droit à sa réplique pour cette 25e édition du Rallye Monte-Carlo historique. Photo AFP.

La directrice de La Collection de voitures de S.A.S le Prince de Monaco ne boude pas son plaisir. "C’est une vraie joie. Il faut que je fasse marcher mes abdos pour rentrer [rires] mais cette Alpine me convient très bien comme je suis un petit gabarit. Cette voiture est vraiment magnifique. à l’époque, aucune autre voiture ne lui ressemblait. Elle était unique et tellement jolie. Elle se battait avec les Porsche. La 911 on en voit partout, alors que l’Alpine c’est une petite grenouille très basse comme un karting, très agile, toujours en dérive."

Lancé depuis samedi, le binôme fait son retour ce mardi en Principauté et s’attaquera, tard dans la nuit, au mythique col de Turini pour un final en apothéose.