"Une lionne sans laisse": le pilote monégasque Olivier Beretta nous présente la Ferrari 499P Modificata au circuit Paul-Ricard

Olivier, quand l’idée de produire cette version Modificata a-t-elle germé? Avant ou après le triomphe de la 499P au Mans?

Le projet existait avant. À partir du moment où Ferrari revenait dans la catégorie reine de l’Endurance, le département Corse Clienti (compétition clients, ndlr) a eu la volonté de créer un projet Sport Prototipi venant compléter ses différents programmes dont le F1 Clienti qui fait courir les anciennes monoplaces des Villeneuve, Prost, Mansell, Alesi, Schumacher, Massa, Räikkönen, Alonso, Vettel et compagnie (du début des années 80 jusqu’aux modèles 2018). Gagner l’édition du centenaire des 24 Heures du Mans, ce ne fut pas le paramètre déclencheur. Mais ça a boosté le processus, évidemment. D’autant que de nombreux clients sont venus assister à l’épreuve. Dans la "Casa Ferrari" jouxtant le paddock, ils ont vécu l’événement en mode "inside", au plus près de l’action. Et ils avaient tous envie de piloter cette voiture...

Combien de temps a duré le développement?

On m’a transmis le planning au printemps. Les dates, les circuits: tout était programmé. Barcelone, Spielberg, Imola, Vallelunga, Aragon, Paul-Ricard... J’ai beaucoup roulé, croyez-moi. Rien qu’à Imola, 238 tours en deux jours! Au total, on doit dépasser le double du kilométrage des 24 Heures du Mans...

Quelles sont les principales différences entre la 499P du trio Calado-Giovinazzi-Pier Guidi et la Modificata?

La voiture qui a gagné les 24 Heures, c’est une lionne tenue en laisse. Tout simplement parce qu’elle respecte la réglementation FIA en vigueur. Parce qu’elle est soumise à cette fameuse balance de performance agissant sur le poids, la puissance et l’énergie allouée sur un relais afin de permettre aux Hypercars de tous les constructeurs engagés de rester dans un même rythme. La Modificata, elle, en revanche, c’est une lionne sans laisse. Là, vous utilisez tout ce que la voiture peut donner.

C’est-à-dire?

Un exemple: au Mans, le moteur électrique situé à l’avant ne se déclenche qu’à 190km/h. Sur celle-ci, la connexion avec le V6 3 litres biturbo derrière s’opère tout de suite, à basse vitesse. Donc, vous bénéficiez sans cesse des 4 roues motrices. Et, cerise sur le gâteau, en pressant un bouton au volant, en haut à droite, vous activez un "push to pass": 120kW supplémentaires (163 ch) pendant 10 secondes. La puissance totale culmine ainsi à 640kW (870 ch)!

Sur quoi d’autre avez-vous travaillé?

Les pneus. Pluie et sec. Sur le front du WEC (le championnat du monde d’endurance), ils utilisent des Michelin capables d’encaisser cinq relais à bloc. Nous, avec les Pirelli, on est reparti d’une feuille blanche, ou presque. Il fallait qu’ils correspondent aux spécificités de la Modificata. Pareil pour les suspensions, les aides électroniques, les cartographies qui ont été recalibrées.

La 499P Modificata vient d’être présentée lors des finales mondiales Ferrari au Mugello. Sur le Paul-Ricard, vous poursuivez le développement?

Non, le travail de fond est terminé. Cette séance varoise ne sert qu’à confirmer certaines données. Concrètement, après plusieurs roulages enchaînés sous de fortes chaleurs, on cherchait des températures fraîches. Objectif atteint ici. Il s’agit juste de vérifications.

Au bout de la ligne droite du Mistral, vous déboulez à quelle vitesse?

Sur piste sèche, c’était 339km/h. Et ensuite, on négocie la courbe de Signes à 285 grâce à l’équilibre, à l’aéro. La voiture est limitée à 350. Un plafond que j’ai atteint ailleurs. Elle pourrait monter à 400, mais les pneus et d’autres organes ne sont pas conçus pour cela.

N’importe quel gentleman driver déboursant 5,1 millions d’euros pour se l’offrir sera capable d’exploiter correctement ce prototype?

D’abord, la Modificata ne s’achètera pas comme un smartphone. Pour en acquérir une, il faut avoir accumulé une certaine expérience chez Ferrari. Un monde où l’on n’entre pas en un claquement de doigts, quelle que soit sa fortune. Seuls des clients fidèles totalisant pas mal de kilomètres à bord d’une F1 ancienne ou d’une FXX K seront sélectionnés. Libre à eux ensuite de participer à tout ou partie du calendrier 2024 comprenant neuf événements en Amérique, en Asie et en Europe (dont un au Castellet, les 31 juillet et 1er août). Naturellement, Ferrari Corse Clienti se charge de la logistique, de l’exploitation et de la maintenance.

Depuis votre ultime relais, le 23 février 2020, aux 6 Heures d’Austin, sur une Ferrari 488 GTE, l’adrénaline de la compétition ne vous a jamais manqué?

Aucun manque! Jamais. J’ai fait le tour de la question. À un certain âge, les portes de la catégorie GTE Pro se sont fermées. Il ne restait que le GTE Am. Partager le volant avec des pilotes amateurs, même s’ils possèdent un bon niveau, ce n’est plus le même métier. ça ne me plaisait plus. Aller sur un circuit pour faire de l’assistanat, du baby-sitting, très peu pour moi. Basta!

On peut dire que vous continuez à vivre votre passion à fond mais différemment à 53 ans?

Ah oui! Rendez-vous compte: là, je vis une magnifique aventure. J’ai piloté des prototypes à une époque où la balance de performance n’existait pas, où l’on n’utilisait pas toute cette technologie. Avoir l’opportunité de toucher du doigt la génération actuelle plus de deux décennies après, c’est incroyable. A fortiori lorsqu’il s’agit de l’Hypercar qui vient de gagner les 24 Heures. Jamais je n’aurais pu imaginer cela. La dernière expérience aussi poussée dans la recherche de la performance ne date pas d’hier. Franchement, je n’ai rien vécu d’aussi fort depuis ma mission de pilote d’essais pour développer les pneus Michelin de Formule 1 à bord de la Williams, au début des années 2000.