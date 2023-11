"Une équation complexe": on a rencontré le pilote niçois Eric Camilli avant le départ du 69e Rallye du Var

Il est revenu, il a vu, il a vaincu. Mais pas assez pour s’emparer d’une couronne de champion de France coiffée au Critérium des Cévennes par Yoann Bonato, roi puissance 5 désormais.



Si deux succès (Rouergue, Cœur de France) sont épinglés à son tableau de chasse, Éric Camilli occupe le troisième rang de la hiérarchie avant la finale, à trois longueurs du jeune équipier déchaîné Léo Rossel.



Sauf improbable cataclysme, le 69e Rallye du Var, dont le départ sera donné ce vendredi midi, sourira à une Citroën C3 Rally2. Reste à savoir laquelle. Sur des routes qu’il n’a plus "limées" depuis 2013, le trentenaire niçois (36 ans) veut éviter de tenter le diable. Mais il se verrait bien entrer au palmarès, quand même...

Éric, il y a trois semaines, après ce Critérium des Cévennes ayant scellé le dénouement de la course au titre, votre participation au Rallye du Var a-t-elle été remise en cause?

Non, la question ne s’est pas posée. Contrairement à 2021, où on s’était arrêté en cours de chemin (au mois d’octobre, après le Rallye Antibes-Côte d’Azur, ndlr), il y avait le budget pour aller au bout du calendrier. Accord conclu d’entrée avec Citroën Racing, Minerva Oil, la ville de Nice et nos autres partenaires.

Si la saison 2023 était à refaire, que changeriez-vous?

J’enlèverais ces deux pénalités qui nous coûtent cher, au Rhône-Charbonnières (10secondes pour une ligne de route non respectée) et au Mont-Blanc (1’10’’ pour deux excès de vitesse durant les reconnaissances). Au Charbo, j’étais en tête et je finis 3e. À Morzine, on aurait pu gagner ou terminer 2e au lieu de 4e. Donc on abordait les deux dernières manches que je ne connais pas avec un retard moins important. Impossible de savoir ce qu’il serait advenu. Mais la physionomie du championnat aurait été différente, sûr et certain.

Ces fautes, vous les reconnaissez?

Ah oui! Le Charbo, c’est une erreur de notre part. Pilote, copilote... Mauvaise appréciation du tracé en reco. Quant au Mont-Blanc, je ne me suis pas rendu compte que je roulais un peu au-dessus des 30km/h autorisés dans un village et une station de ski. Le règlement a été appliqué pour tout le monde (15 équipages pénalisés pour ce motif avant le départ). Normal. Fallait pas tomber dans le panneau!

Et l’erreur de chronométrage survenant juste avant la sortie de route le vendredi après-midi aux Cévennes, vous la gardez en travers de la gorge?

Ouais, forcément. À l’issue de l’ES5, alors que notre chronomètre affiche 8’51’’, on nous dit 9’04’’! Durant le regroupement suivant, au lieu de préparer l’épreuve spéciale nocturne, je dois parlementer au téléphone durant près d’une heure afin d’obtenir gain de cause. Sans y parvenir totalement, d’ailleurs, puisque le temps corrigé, c’est 8’53’’! Incroyable mais vrai. Ce couac génère beaucoup de stress. Je m’élance ainsi dans l’ES 8 avec 10’’6 de retard sur Bonato. Pour rester dans la course au titre, je dois le battre, gagner. Résultat: je dérape, je tape, on abandonne et ça bascule définitivement, voilà...

Vu de l’extérieur, on a l’impression d’une saison à deux vitesses, avant et après la victoire à Rodez. Comment l’expliquez-vous?

D’abord, je redémarrai en championnat de France après un an sans roulage. À ce niveau, ça fait beaucoup. Et puis, surtout, je n’avais pas intégré que le championnat de France est devenu un véritable sprint où les prétendants au titre pilotent tous une C3 Rally2 équipée de pneus Michelin. Moi, pour tout dire, je roulais encore un peu à l’instinct, en mode WRC2. Il a donc fallu s’adapter, durcir considérablement les réglages, aller vers une voiture très "racing". Le Rouergue fut un tournant, en effet. Le déclic dont j’avais besoin, compte tenu de mon manque de connaissance de la plupart des terrains par rapport à Bonato, et même à Margaillan ou à Rossel.

Justement, quel souvenir gardez-vous de vos deux lointaines participations au Rallye du Var?

Je ne m’en rappelle pas. Ou peu. La première fois (en 2008, au volant d’une 206 XS), on sort direct au troisième freinage après 500m dans l’ES1, du côté de Collobrières! Je me croyais encore en karting, je ne savais pas qu’il fallait chauffer les pneus. Erreur de débutant. En 2013, en revanche, avec la DS3 R3, c’est le rallye qui me permet de passer au niveau supérieur. On perd 1’30’’ à cause d’une crevaison et puis on remonte fort jusqu’à finir assez près de Cédric Robert, la référence de la catégorie à l’époque. Je gardais un vague souvenir des routes. Elles m’avaient plu. Et je les apprécie toujours autant.

Finir vice-champion de France, c’est important?

Pff, oui et non. Ce serait mieux que troisième, bien sûr. Moi, au départ, je voulais empiler des meilleurs temps, remporter des courses et décrocher le titre. Seul le dernier objectif n’a pas été atteint. Là, Léo (Rossel) ira très vite, aucun doute. L’an dernier, il a gagné la Stellantis Cup à Sainte-Maxime. Nous, on vise la victoire. Avec une contrainte de taille: pas le droit de sortir de la route sur ce terrain que je redécouvre! Vu qu’on doit rempiler en 2024, mieux vaut préserver les finances. Une équation complexe, donc.

Un mot sur votre copilote pour conclure: après sa séparation avec Sébastien Ogier, fin 2022, Benjamin Veillas était porté disparu. Avez-vous dû consommer beaucoup de salive pour le convaincre de repartir?

Au début, non, car il a coupé le téléphone durant des semaines, des mois. Et puis je suis tout de même arrivé à le sortir de sa bulle. Officier en tant qu’ouvreur pour nous au Rallye d’Antibes, ça l’a remis en marche. Et il a ensuite remplacé Thibault (de la Haye) quand celui-ci était indisponible pour raisons professionnelles. Vosges-Grand Est, Rouergue et Var maintenant. Tant mieux. Avec l’un et l’autre, je suis tranquille. Super boulot! Aucune différence, hormis l’intonation de la voix.