"On doit se réinventer": on a rencontré le patron du team Mercedes AMG F1 au Grand Prix de Monaco

C’est devenu un rendez-vous annuel. Aussi incontournable que le Grand Prix de Monaco pour tout fan de F1 normalement constitué. Malgré un planning bien plus chargé que les ailerons des monoplaces flirtant avec la limite au pied du Rocher, Toto Wolff s’assied face à nous dans le motorhome cossu du team Mercedes.

Privilège rare dont on ne se lasse pas car l’emblématique patron autrichien ne mâche jamais ses mots, y compris quand il s’exprime en français avec ce délicieux accent germanique. Et il n’élude aucun sujet sensible alors que la machine à gagner Red Bull continue d’éclipser l’étoile de Stuttgart. Jugez plutôt...

Toto, la plupart du temps, dans ce paddock, toutes les portes auxquelles nous frappons restent closes. Depuis trois ans, vous faites figure d’exception. Pourquoi donc? Seriez-vous un lecteur de Monaco-Matin?

Oui, de temps en temps, le matin, en buvant mon café. Quand on vit à Monaco, ou sur la Côte d’Azur, comme partout ailleurs, je pense qu’il est important de savoir ce qu’il se passe autour de chez soi, de s’informer. La presse quotidienne régionale fait très bien son boulot, je trouve. Donc, pour moi, il s’agit d’une question de respect, voilà.

Vous êtes résident monégasque depuis 2021. La vie ici, ça vous plaît? Avez-vous signé un bail de longue durée en Principauté?

Absolument! Parce qu’il y a tout à Monaco. D’abord, la situation géographique idéale au centre de l’Europe pour moi qui voyage beaucoup. On se sent en sécurité. Notre fils grandit dans une très bonne école. Et tout cela sous un ciel bleu, sous le soleil, la plupart du temps. En Angleterre, à Brackley (la ville où est implantée l’usine du team Mercedes-AMG F1, près du circuit de Silverstone, ndlr), il pleut sans cesse, ou presque. C’est le jour et la nuit.

Il y a pile deux ans, lors de notre première discussion, à propos de la nouvelle réglementation technique qui se profilait droit devant, vous aviez tenu ces propos prémonitoires: "Certains de nos rivaux auront l’occasion de progresser et nous risquons de régresser". Vous imaginiez déjà ce qui allait se produire?

Ce scénario, je le craignais, en effet. Moi, vous savez, j’ai toujours tendance à voir le verre à moitié vide plutôt qu’à moitié plein. Quand une telle révolution se produit, le risque d’un bouleversement de la hiérarchie existe. La preuve! Certains ont mieux négocié le virage que nous. En F1, celui qui gagne, c’est celui qui effectue le meilleur travail. Le verdict du chrono, il faut l’accepter. Et à partir de là, bosser plus dur, plus fort, dans le but de revenir au sommet.

Mercedes a tout gagné entre 2014 et 2021. Figurer aussi longtemps en position dominante, est-ce que ça altère les capacités de réaction?

Aucune autre écurie n’a enchaîné les titres ainsi, durant huit ans. Et on peut même dire aucune équipe, tous sports confondus. Nous sommes des humains, pas des robots. Le huitième Noël s’avère forcément différent du premier. L’envie, la motivation, l’énergie... On a maintenu ce niveau, cette excellence, pendant huit ans. Nous savions que les difficultés surviendraient un jour. À présent, on doit se réinventer.

La W14 de 2023 est-elle une meilleure voiture que la W13 de 2022?

Oui! Sur la W13, l’an dernier, nous avons longtemps cherché ce qui clochait. Nos ingénieurs se sont d’abord concentrés sur le "bouncing" (le phénomène de rebond en ligne droite provoqué par l’effet de sol). En cours de saison, on a fini par comprendre que le problème était global. Qu’il concernait d’autres composantes. L’aérodynamique, par exemple.

La W14 étrenne à Monaco des pontons et d’autres évolutions: plancher, suspensions... Quels progrès espérez-vous?

Ces innovations sont introduites dans le but de devenir plus compétitif très prochainement. Monaco est un circuit atypique. Pas la piste idéale pour mesurer précisément l’effet, le gain. Mieux vaut attendre quelques semaines avant d’évaluer. Nul doute qu’on y verra plus clair sur les tracés suivants: Barcelone, Montréal, Spielberg, Silverstone...

Votre rival Red Bull a pris un net ascendant. Doit-on s’attendre à les voir dominer de la sorte jusqu’au prochain lifting des moteurs fixé à l’horizon 2026?

L’équipe qui a le mieux assimilé la nouvelle donne technique possède un avantage important, c’est certain. De quoi empiler les succès pendant longtemps, oui. Mais l’écart va se réduire au fil du temps. Charge aux concurrents comme nous de faire les efforts nécessaires pour combler le retard le plus vite possible.

À propos de 2026, l’écurie Aston Martin, qui vous devance aujourd’hui au classement des constructeurs, vient d’annoncer qu’elle allait plaquer Mercedes pour utiliser des moteurs Honda. Bonne ou mauvaise nouvelle?

Je pense qu’il s’agit d’une double bonne nouvelle. D’abord pour notre sport. Honda, une grande marque, va ainsi prolonger son engagement en F1. C’est positif. Ensuite pour Aston Martin. Quand on veut devenir un team usine, il me semble normal, naturel, d’entrer dans une relation exclusive avec un motoriste. On savait que tel était leur souhait, qu’ils allaient prendre cette direction.

La dernière victoire de Lewis Hamilton date du 5 décembre 2021 (GP d’Arabie saoudite). À 38 ans, comment vit-il cette longue disette? Percevez-vous chez lui des signes de lassitude?

Pas du tout! Lewis, chaque jour, il avance, il apprend. Encore. Toujours. Depuis dix ans, je le vois se bonifier, en tant qu’homme, en tant que pilote. Sans relâche. Il m’impressionne. Vraiment.

La rumeur d’un chassé-croisé avec Charles Leclerc vient de faire couler des flots d’encre et de salive. Lewis a démenti. Le patron de Ferrari (Frédéric Vasseur) aussi. Et vous?

Pff, ce genre de bruit, on l’entend régulièrement. Chaque fois que nous négocions une prolongation de contrat avec Lewis. On a l’habitude. Que dire de plus?

En s’exprimant à ce sujet, votre septuple champion du monde a précisé qu’il était proche de signer pour poursuivre le chemin avec Mercedes. Vous confirmez?

Oui, c’est en très bonne voie. Il reste quelques détails à peaufiner.

Quel regard portez-vous sur Charles Leclerc?

Même si je ne le connais pas très bien, je vois un jeune homme humble, réfléchi. Et un pilote très rapide, bien sûr.

Il a donc le profil pour devenir pilote Mercedes un jour?

Vous voulez faire un gros titre là-dessus, hein? Alors je vais répondre tout simplement que c’est l’un des pilotes capables de jouer le titre en F1.

Les courses aux titres 2023, pilotes et constructeurs, vous avez déjà tiré un trait dessus?

Il ne faut jamais lâcher! Même si, rationnellement, ça semble aujourd’hui très difficile de rattraper Red Bull. Ne jamais soustraire des opportunités qui peuvent s’ouvrir.

Mais compte tenu de la position et des écarts actuels, quelle cible réaliste visez-vous?

Le plus important, c’est de se concentrer sur nous-mêmes. Faire le meilleur job possible pour essayer de progresser dans la hiérarchie. Aujourd’hui nous occupons le 3e rang, juste derrière Aston Martin, juste devant Ferrari. Alors travaillons au mieux et voyons si on peut gagner ce match.

Pour conclure, il paraît que votre fils, Jack, possède un bon coup de volant en karting. Avec lui, vous visez haut?

Jack vient d’avoir six ans. Un jour, il veut devenir pilote de F1. Le lendemain, footballeur professionnel. Pour l’instant, il est plus à l’aise volant en main que balle au pied. Susie (Wolff, son épouse) et moi, on adore l’accompagner et le conseiller sur les pistes de karting. Mais pas question d’être trop ambitieux avec un enfant de cet âge qui s’amuse à rouler. À lui de voir au fil du temps s’il a envie de continuer.