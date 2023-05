"Les fans ne vont pas roupiller": On a rencontré le pilote français Jean-Eric Vergne avant le 6e Monaco E-Prix

Pour certains, c’est l’âge du Christ. Pour d’autres, l’âge du bonheur. Et pour lui? La semaine dernière, Jean-Eric Vergne a négocié le virage des 33 ans. Pas le temps de célébrer... L’ancien pilote de F1 était attendu par l’équipe Peugeot Sport aux 6 Heures de Spa-Francorchamps. Aujourd’hui, dans un autre écrin prestigieux, celui du 6e Monaco E-Prix (départ ce samedi à 15h04), il renfile l’habit de lumière du team DS Penske. Clin d’œil du destin, ce jeune vétéran de la Formule E, seul champion puissance 2, totalise 33 podiums depuis 2014. Une stat’ qui pourrait évoluer en Principauté. Car ‘‘JEV’’, en embuscade au 3e rang de la hiérarchie, vise haut, encore et toujours.

Vous voilà au cœur de votre 9e saison et à l’aube de votre 107e course en Formule E: quel est le secret de cette longévité, Jean-Eric?

On peut le résumer en trois mots: motivation, travail, résultats. S’il manque l’un de ces trois éléments, impossible de faire un aussi long bout de chemin, je pense.

Avant l’imminent virage monégasque, à mi-parcours, vous occupez le 3e rang de la hiérarchie avec deux podiums dont une victoire au compteur. Peut-on dire que la feuille de route est respectée jusque-là?

Ouais, c’est un bon début de saison. Probablement mon meilleur en Formule E. D’autant plus qu’on affronte une très forte concurrence. Il y a Porsche et Jaguar, mais aussi Andretti, qui utilise le groupe motopropulseur Porsche, et Envision, le team motorisé par Jaguar. Ça fait huit voitures! DS Penske a accompli du bon boulot puisqu’on figure dans le groupe de tête. Maintenant, il faut continuer à travailler d’arrache-pied pour rester dans le match et décrocher plus de victoires.

Cet hiver, après les trois premières courses, vous étiez relégués hors du top 10, à 62 points du leader Pascal Wehrlein. De quoi s’inquiéter un peu, beaucoup ou pas du tout?

C’est sûr qu’aucun membre de l’équipe n’a bien dormi au soir de cette double étape guère fructueuse en Arabie saoudite (7e puis 16e les 27 et 28 janvier à Diriyah, ndlr). Un moment vraiment dur à vivre. On ne s’attendait pas à rencontrer autant de difficultés. Donc on s’est tous remis en question.

La Formule E Gen3 est-elle plus difficile à apprivoiser que ses devancières Gen1 et Gen2?

Oui, parce qu’il y a plus de puissance, 100kW supplémentaires. Et parce que les pneus sont différents (le manufacturier sud coréen Hankook succède à Michelin cette saison). On doit composer avec des gommes moins permissives, avec beaucoup moins de grip. Par conséquent, la fenêtre d’exploitation de l’auto s’avère assez restreinte. Vous pouvez vite bloquer une roue au freinage, perdre deux ou trois dixièmes dans un virage. On a plus de mal à en tirer la quintessence. Mais tout le monde est logé à la même enseigne.

Entre Gen2 et Gen3, le bond en avant est-il aussi important qu’entre Gen1 et Gen2?

Sur certains aspects technologiques, les progrès sont énormes, oui. Et il reste pas mal de détails que l’on peut encore peaufiner. Je pense que la prochaine génération de Formule E sera extraordinaire, avec les éléments n’ayant pas été améliorés autant que je l’espérais.

Vous parlez de la Gen4?

Oui, les constructeurs évoquent d’ores et déjà ce sujet avec le promoteur de la Formule E et la FIA. Je ne participe pas aux discussions mais j’ai entendu dire qu’une évolution de la monoplace actuelle devrait apparaître dès la fin de la saison prochaine. Une Gen3.5, peut-être...

Aujourd’hui, quel paramètre aimeriez-vous optimiser en priorité pour accroître votre niveau de performance?

Bonne question! C’est justement la question que l’on se pose tous les jours avec l’équipe. D’abord, tâchons de mieux comprendre la voiture, le software, histoire de vite trouver les réglages adéquats sur tel et tel tracé. Mais réflexion faite, je pense qu’il n’y a pas de baguette magique. Le plus important, me semble-t-il, c’est de maximiser chaque chance s’offrant à nous lors de chaque course. Convertir notre potentiel en résultat positif autant que possible. Être plus fort en tant qu’équipe, quoi! Il n’y a rien de plus dur en Formule E. Personne n’y arrive à 100%...

Après avoir collaboré avec les Chinois de Techeetah, DS Automobiles met les watts désormais avec la structure américaine Penske. Pour vous, ça change quoi?

Techniquement, pas grand-chose puisque je bosse avec les mêmes ingénieurs, avec les mêmes personnes qui produisent le powertrain DS. Humainement, en revanche, j’apprécie de travailler avec un boss (Jay Penske) qui s’implique à fond, qui pousse l’équipe, demande des comptes, des résultats, sans cesse. Par rapport au propriétaire chinois qui faisait juste acte de présence, sans effort, c’est un changement positif.

Un mot sur le champion en titre et tenant du trophée monégasque: Stoffel Vandoorne, c’est quel genre d’équipier?

C’est un mec top. Un équipier de rêve. Dans ce milieu, vous savez, on devient rarement ami avec son voisin de garage. Pour moi, ce fut le cas avec André (Lotterer). Même chose aujourd’hui avec Stoffel. Tant mieux!

Les deux courses de Berlin ont produit un super spectacle. Quinze jours après, peut-on espérer un scénario aussi palpitant sur ce tracé au profil différent?

Je vous le dis comme je le pense: ce samedi, en moins de 50 minutes, le public verra plus de dépassements que dans toute l’histoire du Grand Prix de Monaco! Allez, j’exagère un peu, mais il y en aura beaucoup, croyez-moi. Perso, franchement, je ne suis pas trop friand de ce type de course où le leader rechigne à mener la danse longtemps parce que l’on consomme moins d’énergie derrière, à l’abri, dans l’aspiration. Mais force est de constater que vu des tribunes, il y a du spectacle, de l’action. Les fans ne risquent pas de s’ennuyer. Ils ne roupilleront pas.

À combien estimez-vous le gain chronométrique sur un tour à Monaco?

Malheureusement, je crains que la Gen3 n’aille pas beaucoup plus vite que la Gen2, hormis en ligne droite. La faute au manque de grip. Si on utilisait des pneus slicks, sans rainures, on pourrait gagner 7 ou 8 secondes par rapport à l’an dernier. Facile.

Question cash pour conclure: en 2023, si vous deviez impérativement choisir entre un troisième titre de champion du monde de Formule E avec une troisième génération de voiture différente et une victoire aux 24 Heures du Mans avec la Peugeot 9X8...

Je prends le titre! Attention, n’en déduisez pas que j’accorde plus d’importance à la Formule E qu’aux 24 Heures. Compte tenu de la durée de mon implication dans ce championnat, près de dix ans, la réponse coule de source. Ce serait marquer l’histoire de la discipline. Après, plus tard, sans doute que je préférerai une victoire au Mans plutôt qu’un quatrième titre FE.