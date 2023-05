"Ici, tout est possible": Charles Leclerc met le contact avant le 80e Grand Prix de Monaco

Et si c’était la bonne année? Après tant d’occasions manquées, de frustrations accumulées, depuis 2017, en F2 puis en F1, et si le petit prince de Monaco devenait enfin souverain dans son jardin? Sous l’étendard du Cheval cabré, Charles Leclerc, à 25 ans, totalise déjà deux pole positions à domicile (2021, 2022). Tout ça pour un maigre butin: 12 petits points (4e en 2022). La roue de la fortune va-t-elle tourner au moment où Ferrari souffre plus que jamais de la comparaison avec l’ogre Red Bull? Le vice-champion du monde, qui tenait ce mardi après-midi, sa traditionnelle visioconférence en français, sait que rien n’est jamais écrit d’avance ici. Alors il ne ferme aucune porte.

Charles, avant de négocier le virage à domicile, vous occupez le 7e rang de la hiérarchie à 85 points de Max Verstappen. Quelle est la raison de ce début de saison difficile?

Malheureusement, les problèmes se sont empilés lors des trois premières courses. Une panne mécanique d’entrée à Bahreïn, une pénalité qui nous fait reculer de dix places sur la grille à Djeddah (12e au lieu de 2e, pour un troisième remplacement du boîtier électronique, ndlr), et cet accrochage avec Lance (Stroll) peu après le départ à Melbourne. Ça fait beaucoup! Beaucoup de points perdus. Dans ces moments-là, il faut garder la tête haute. Travailler d’arrache-pied, encore et toujours, car il reste un long bout de chemin à parcourir.

Il y a un an, au printemps, la Ferrari faisait jeu égal avec la Red Bull. Pourquoi l’écart s’est-il creusé de la sorte? Est-ce un problème de conception ou de développement?

Je pense que les objectifs fixés aux ingénieurs l’an dernier n’étaient pas bons, tout simplement. Courant 2022, Red Bull a fait un énorme bond en avant. Ils ont progressé beaucoup plus que nous, surtout en rythme course. À mon avis, c’est plus un problème de philosophie que de développement.

L’arrivée de Frédéric Vasseur aux commandes de la Scuderia l’hiver dernier, ça a changé quoi pour vous?

Fred et moi, on se connaît depuis de nombreuses années. Un lien fort nous unit. Il a toujours été très honnête avec moi. Il n’a pas peur de dire les choses en face. Une qualité rare en F1 que j’apprécie par-dessus tout. En outre, il possède une excellente vision de la compétition. Lors de chaque discussion, quel que soit le sujet, je me rends compte qu’on est sur la même longueur d’onde. On partage le même avis. Donc c’est plus facile de définir des priorités, d’inciter tout le team à tirer dans la même direction. Et ça me donne confiance pour l’avenir.

Jusqu’à maintenant, votre meilleur week-end s’est déroulé sur le circuit urbain du Grand Prix d’Azerbaïdjan où vous avez enchaîné pole et podium (3e). La Ferrari SF-23 peut-elle réussir le même genre de performance à Monaco?

Bakou, c’est une piste très compliquée. Là-bas, le pilotage, la prise de risque, peuvent faire la différence, comme à Monaco. Je me suis senti à l’aise dans la voiture. De quoi rafler la mise lors des qualifications. Mais on est vite redescendu sur terre durant les deux courses (le sprint et le GP). Le dimanche, je finis à une vingtaine de secondes des deux Red Bull. C’est énorme. Aujourd’hui, leur voiture évolue sur une autre planète. Cela dit, la nôtre est plutôt pas mal dans les virages lents. Comme vous le savez, il y en a beaucoup à Monaco. Donc l’espoir est permis.

Imaginons que vous allez partir encore une fois de la pole position ce dimanche. Si la mécanique et la stratégie ne vous mettent pas des bâtons dans les roues, est-il envisageable de maintenir ces Red Bull plus rapides en course dans vos rétroviseurs 78 tours durant?

Ici, tout est possible. D’abord, il faut décrocher la pole. Un sacré challenge. Je m’attends à une bagarre féroce avec les Red Bull, samedi en Q3. Attention aussi à l’Aston Martin qui me semble capable de réussir un coup d’éclat. À Monaco, sur le papier, c’est moins dur de rester en tête qu’à Bakou car il n’y a pas de longue ligne droite. Mais les Red Bull sont tellement supérieures. Ils peuvent très bien reprendre l’avantage au jeu des arrêts au stand. Il faudra les surveiller, résister. Mais bon, essayons d’abord d’obtenir la pole. Plus facile à dire qu’à faire. En cas de départ devant, sûr qu’on aura toutes nos chances.

En tant que vice-champion du monde 2022, vous visiez le titre avant le top départ cette saison. Quel est votre objectif maintenant?

Dans l’immédiat, c’est de travailler ensemble avec le team pour améliorer notre voiture. Pour la rendre plus constante, polyvalente. Histoire d’avoir une meilleure visibilité. Aujourd’hui, en arrivant sur un circuit, on ne sait pas à quoi s’attendre. Sera-t-on devant Aston Martin ou derrière Mercedes? À partir de là, difficile d’avancer efficacement, sereinement. Il faut que la SF-23 fonctionne dans toutes les conditions, pas juste dans une fenêtre d’exploitation très étroite.

Une rumeur persistante évoque un vif intérêt de Mercedes. Toto Wolff aurait lancé une opération séduction... Quel commentaire vous inspirent ces bruits de paddock?

Aucun commentaire. Mis à part que cette situation s’avère nouvelle pour moi. Au début, j’avais tout de suite été annoncé chez Alfa Romeo (2018) et puis j’avais vite rejoint Ferrari (2019) avec un contrat longue durée. Vu que celui-ci arrive à échéance fin 2024, je peux comprendre que ça parle. La rumeur existe, OK. Mais elle ne me perturbe pas. Aucune négociation n’a été entamée. Demandez donc à Fred quand il compte commencer les discussions! Moi, je suis pleinement concentré sur la piste. J’aime Ferrari. La situation actuelle ne me convient pas, on ne va pas se mentir. Ferrari doit figurer au sommet. J’espère qu’on y arrivera ensemble.

Votre petit frère Arthur va vivre son baptême du feu à domicile en F2. Vous lui avez donné des conseils?

Je lui ai juste dit de se protéger au maximum des sollicitations extérieures. À Monaco, on peut vite être submergé. Il doit aussi bien prendre ses marques et engranger de la confiance pendant les essais libres. Ensuite, qu’il puise un max de plaisir! Surtout lors des tours rapides en qualif’. Arthur va découvrir un frisson à nul autre pareil.