Vice-championne d'Europe de Spartan Race, l'athlète monégasque Manon Poyard vise déjà la course la plus dure au monde

Ce week-end, Manon Poyard s’est rendue à Morzine pour participer à la Spartan Trifecta. Une course qui avait pour seul but de comparer Andorre et Morzine, pour décider laquelle choisir pour aller au bout de son rêve. C’est chose faite puisqu’elle a finalement décidé de se rendre à Andorre en 2024 avec l’objectif ultime d’être finisher de ce parcours, considéré comme le plus dur au monde. Le tout après avoir bouclé son épreuve de 45 km, avec 2.000 mètres de dénivelé positif, et 75 obstacles en l’espace de 7 h. Tous les entraînements et compétitions seront donc établis en ce sens.

C’est là-bas qu’elle avait disputé quelques semaines plus tôt les championnats d’Europe dans sa catégorie 25-29 ans. Avec au programme 38 obstacles, 26 km, et 1.700 mètres de dénivelé positif. Et au bout, une magnifique médaille d’argent récoltée en 5h10. Ce qui veut dire que la Monégasque est vice-championne d’Europe 2023.

Devenir championne du monde

Pourtant, rien n’était couru d’avance, comme le concède la principale intéressée: "On m’avait dit de faire attention à Andorre, car c’est la Spartan avec le plus de dénivelé, et donc forcément, il fallait être prête à souffrir. Mais je me suis dit que j’allais donner le meilleur de moi-même. Je ne savais pas trop si viser un podium était possible."

Et comme toujours, elle a repoussé ses limites. L’athlète a pu compter sur un soutien de poids, en la personne de ses parents. Placés à des endroits stratégiques de la course, ils ont pu la tenir informée de sa position en temps réel, et de l’évolution des choses: "La première fois que j’ai croisé mon père, il m’a dit ne lâche rien, tu es troisième. Ça me faisait un repère, et ça m’a donné ce supplément d’âme en plus." Manon Poyard était au coude-à-coude pour la deuxième place.

Elle a su faire la différence dans la descente finale, où elle s’est montrée très forte pour doubler sa concurrente, et être solide sur les obstacles. Une immense performance. D’autant plus que le lendemain, elle a enchaîné avec une course comptant pour les championnats d’Espagne. Il a fallu combattre la fatigue, les courbatures, et des adversaires bien plus fraîches sur la ligne de départ. Au mental, elle a réalisé quelque chose d’encore plus fort au vu du contexte pour aller chercher une très belle troisième place.

Comme quoi, les ressources sont énormes, et l’entraînement finit toujours par payer. Cap maintenant cette année vers les championnats du monde, avec un objectif bien précis : la médaille d’or et rien d’autre.