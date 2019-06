Une pluie incessante de médailles au Monténégro

Ciel bleu (à l’instar de la météo) pour le sport monégasque au Monténégro. Jeudi a été une journée très prolifique pour les représentants de la Principauté qui ont cartonné. Après trois jours de compétitions, la délégation monégasque compte déjà 37 médailles et « explose » donc le total obtenu il y a deux ans à Saint-Marin (34). Et les épreuves ne sont pas terminées !

Tennis de table : des doubles en or

L’équipe féminine de judo (Yamina-Sara Allag, Lisa Mebarki, Florine Soula et Carulina Grimigni) a été la première à faire retentir l’hymne monégasque.

En tennis de table, superbe coup double avec des doubles qui se hissent sur la plus haute marche du podium : Ulrika Quist et Xiaoxin Yang côté féminin ; Anthony Geminiani et Anthony Peretti côté masculin.

En athlétisme, le bonheur était au bout du tour de piste pour Téo Andant avec l’or sur le 400 m (48’’01). Toujours sur le 400 m, Jessica Ratti s’est classée deuxième (56’’70), avec l’argent à la clé. Troisième place et donc le bronze pour Lise Boryna sur le 400 m haies (1’03’’37).

Cassandra Petit marche sur l’eau

À Podgorica, la nageuse Cassandra Petit a une nouvelle fois marché sur l’eau. Deux nouvelles médailles d’or (et de 6 au total !) sur le 50 m nage libre (25’’68) et le 50 m papillon (27’’76) et aussi le bronze sur 200 m nage libre. Bilan exceptionnel pour Cassandra avec 8 médailles en tout !

En natation toujours, Lisa Pou a obtenu l’argent sur le 400 m 4 nages (4’58’’95) et Marcus Sainton le bronze sur le 100 m brasse (1’04’’10).

Le tir a ouvert son compteur médailles avec l’argent pour Boris Jeremenko (pistolet 10 m).

Enfin, en boules (pétanque), lors d’une finale 100 % monégasque pour la 3e place, Laurence Crovetto-Viale s’est imposée face à Mary-Line Bolis au terme d’une partie très disputée (13-12). Le basket-ball féminin a enregistré sa première victoire face à Chypre (82-53). Le volley-ball masculin a échoué de peu contre Saint-Marin (2-3, 15-11 au tie-break). En tennis (simple), Lucas Catarina et Romain Arneodo se sont qualifiés pour les demi-finales, à l’instar du beach-volley masculin (Pascal Ferry et Alexandre Biton).