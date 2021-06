Trayvon Bromell et Andre De Grasse sur le 100m monégasque au Meeting Herculis

Sur le 100m monégasque, on retrouvera ainsi le Canadien Andre de Grasse, triple médaillé olympique à Rio en 2016 (argent sur le 200m, bronze sur le 100m et le 4x100m) face à l’Américain Trayvon Bromell, qui est devenu le 7e homme le plus rapide de l’histoire du 100m début juin, en signant un temps canon de 9’’77.

Ils seront sans doute les deux hommes les plus attendus de ce sprint, mais on retrouvera également l’Américain Fred Kerley, médaillé de bronze mondial sur 400m et qui possède un record en 9’’91 sur 100m, l’Italien Marcell Jacobs (record en 9’’95) et le Français Jimmy Vicaut, co-recordman d’Europe avec un chrono en 9’’86.

À noter que Kévin Mayer, le champion du monde du décathlon, s’alignera sur la longueur.

