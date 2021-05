Têtes d'affiche, temps forts, protocole sanitaire... Le directeur du meeting Herculis fait le point à un peu plus d'un mois de la compétition

L’an dernier, maintenir le meeting avait été un immense défi. L’organisation a cette fois été plus facile?

Oui. D’abord parce que la situation sanitaire est plus favorable cette année qu’à la même époque l’an passé. C’est déjà un bon point. Et puis on bénéficie aussi de tout le boulot qu’on a fait l’an dernier. Il a fallu une grande expertise qui nous est aujourd’hui bien utile. Cela nous donne aussi un gros crédit auprès des athlètes et dans le monde de l’athlétisme. En 2020, quand on a décidé de maintenir le meeting avec l’appui de notre prince souverain Albert II de Monaco, on nous a pris pour des extraterrestres. Au final, on a prouvé qu’on savait s’adapter.

À un mois de l’évènement, on peut parler de dernière ligne droite?

Oh non, c’est bien plus long que ça (rires). Il nous reste pas mal de travail. On a eu des réunions avec le gouvernement de Monaco concernant l’accueil du public, on en aura d’autres dans les prochaines semaines. À ce jour, on se dirige vers une jauge de 8400 personnes, soit la moitié de la capacité du stade Louis-II. Il reste des incertitudes mais on va dans le bon sens. On mettra tout en œuvre pour que les spectateurs passent une bonne soirée et soient dans des conditions de sécurité maximales.

Le budget avait été réduit de moitié l’an passé? Qu’en est-il cette année?

On n’est pas encore au plein budget mais il redevient plus important que l’an dernier, où on avait particulièrement souffert. On a quand même ce qu’il faut pour bien fonctionner.

Quels seront les temps forts de la soirée?

Les épreuves phares dépendent du goût de chacun. Mais on s’aperçoit en regardant les derniers records du monde battus à Monaco qu’on a une certaine spécialité sur le demi-fond. On propose deux 800m, deux 1500m et deux 3000m steeple homme et femme. Ce sont des épreuves où il se passe toujours quelque chose. Les athlètes mondiaux se battent pour venir à Herculis car ils savent que c’est l’occasion de faire un super résultat. Le stade s’y prête, on est au niveau de la mer, on n’a pas de vent, on est bien protégé. Il y a beaucoup de conditions favorables.

Sur le 400m haies, si Warholm revient, il est capable de battre le record du monde. L’an dernier, il avait fait une très belle course. Et puis bien sûr, le 100m masculin qui reste une épreuve très importante dans l’esprit des gens.

"Les athlètes veulent venir"

À quel plateau peut-on s’attendre, deux semaines avant les JO?

Les années olympiques sont toujours un peu spéciales. On s’attelle à proposer un beau plateau depuis quelques semaines maintenant. Il n’y a pas eu beaucoup de résultats l’an dernier, il n’y a pas eu tellement de meetings cette année non plus, la Diamond League a commencé seulement dimanche à Gateshead. Ce week-end, il y aura Doha. On recrute les athlètes en fonction de leurs résultats aux compétitions pour ne prendre que les plus performants du moment.

Il y a déjà des têtes d’affiche?

On a quelques touches. Par exemple, la double championne du monde du triple saut Yulimar Rojas qui a failli battre la meilleure performance de tous les temps cette semaine. On aura aussi Gianmarco Tamberi qui viendra faire le saut en hauteur et qui a déjà enchanté Monaco. Côté Français, Djilali Bedrani s’alignera sur le 3000m steeple. Le recrutement va s’accélérer.

Historiquement, il y a toujours eu des records à Monaco. Peut-on en espérer de nouveaux?

Ce n’est pas évident, ce n’est pas l’année la plus favorable pour ça. Après tout est possible. Nous, ce qu’on souhaite, c’est proposer une très belle soirée d’athlétisme avec 14 épreuves. On sera l’avant-dernier meeting avant les Jeux Olympiques. Pour les athlètes, ce sera l’occasion de terminer leur préparation et de se mettre en condition. Le public aura la chance de voir ces champions une dernière fois en vrai avant de les regarder à la télé. A Monaco, on peut presque voir en trois heures ce qu’on verra en 10 jours à Tokyo.

En cette année particulière, vous sentez une vraie volonté des athlètes de venir?

Ils en ont envie. Ils ont vu tout le sérieux qu’on a mis dans l’organisation l’an passé. On a chamboulé beaucoup de choses, on a réquisitionné un hôtel près du stade qu’on a presque confiné que pour eux. De l’aéroport à l’hôtel jusqu’à leur retour chez eux, ils n’avaient pas le droit de sortir à part pour aller au stade. C’est fondamental pour eux d’être certains qu’ils ne prendront aucun risque de se contaminer et de rater les Jeux. Il faut imaginer ce que cela représente pour eux. Ce sont des années de sacrifices.