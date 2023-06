Licencié de l’AS Monaco, l'athlète Téo Andant bat son record sur 400 mètres au meeting Nikaia

Téo Andant ne cesse d’affoler les compteurs, et le meeting Nikaia n’a pas dérogé à la règle ce week-end. Bien au contraire. Après avoir survolé les Jeux des petits États d’Europe avec deux records personnels battus coup sur coup, le licencié de l’AS Monaco a remis ça du côté de Nice. Pour la troisième fois consécutive, il a battu son record personnel sur 400 m avec cette fois un chrono en 45’66. Ce qui veut dire un temps amélioré de 15 centièmes. C’est fort, très fort. Téo Andant a terminé 4e de cette épreuve très relevée en termes de niveau. Le tout, sous les yeux de son premier coach, Jacques Candusso qui l’a eu sous sa houlette jusqu’à ses 18 ans : « Pour moi, ce n’est pas une surprise. Il progresse régulièrement, et il prouve qu’il sait encore franchir des paliers. Il a fait de gros progrès sur la musculation et ça change. C’est un battant, j’ai de la fierté de le voir se comporter ainsi. En plus de ça, il est fidèle à son club. Tout ceci est très bien dans l’optique des Jeux Olympiques. »

Paris 2024. Voilà l’objectif majeur que souhaite décrocher Téo Andant. Sélectionné régulièrement avec le relais 4x400 m, il devrait y prendre part de ce point de vue là, sauf catastrophe. Mais le Tricolore veut également réaliser les minimas afin de pouvoir s’aligner sur le tour de piste en individuel. Et pour cela, le principal intéressé est conscient de ce qu’il va falloir réaliser : « Je vais devoir descendre sous les 45 secondes ou au moins m’en rapprocher. J’en suis seulement à ma 4e course de l’année. Il faudra voir où j’en serai lors de la 8e, durant laquelle j’atteindrai mon pic de forme. Ce qui m’importe le plus, c’est de continuer à faire descendre mes chronos. »

Et dans de tels moments, être dans de bonnes dispositions est important. « Je tiens à remercier Rémy Charpentier, l’organisateur de ce meeting, qui m’a mis dans les meilleures conditions possible. »

Le Monégasque se rendra ce week-end aux championnats d’Europe par équipe avec la France, avant de prendre part mercredi prochain à un meeting à Oslo.