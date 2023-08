Licencié de l’AS Monaco, l'athlète Téo Andant s'offre son premier titre de champion de France du 400 mètres

C’était l’objectif avoué: devenir champion de France en individuel sur 400 m, afin de montrer qu’il ne cesse de progresser et de franchir les étapes à vitesse grand V. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Téo Andant a livré une nouvelle véritable démonstration pour s’offrir ce premier titre dans la catégorie à Albi. Bien que n’ayant pas battu pour la quatrième fois consécutive son record personnel. La faute à un fort vent de face jusque dans la dernière ligne droite.

Le sociétaire de l’AS Monaco athlétisme se savait attendu au tournant: "Honnêtement, je suis super content de cette issue, c’est un soulagement pour moi. La concurrence était rude, car c’est une très bonne année pour le 400 m en France, avec de nombreux athlètes qui font des bons chronos. Il y avait beaucoup de stress et de pression, mais je suis fier d’avoir réussi à tirer mon épingle du jeu."

Pour cela, l’international français a survolé le tour de piste en 45’60 restant fidèle à ses principes: "Démarrer fort dans les 100 premiers mètres, pour gérer derrière, et finir de nouveau en grande pompe. C’est ce que j’ai appliqué, je n’ai pas subi ma course, j’ai été acteur. Je voulais prouver que je suis là et que ce n’est pas pour rigoler. On peut compter sur moi."

Suffisant pour représenter la France en individuel?

Auteur d’un bon départ et solide tout au long de sa course, faisant preuve d’une épatante maîtrise avec un dernier coup de boost dans l’ultime ligne droite, Téo Andant a résisté au retour de ses deux principaux concurrents: David Sombé (45'68) et Gilles Biron (46'05). Le second cité a établi la meilleure performance française cette année et la 3e meilleure de tous les temps à l’échelle nationale. En partant derrière lui, le Monégasque était dans des dispositions qu’il affectionne particulièrement pour contrôler le tempo. Et confirme par la même occasion qu’il est certainement dans la forme de sa vie.

Son seul regret réside dans le fait de ne pas avoir réussi les minimas individuels (45'00), pour les championnats du monde de Budapest qui auront lieu du 19 au 27 août. Il est conscient que rien n’est acquis, et que tout repose sur le choix des instances de la Fédération Française d’Athlétisme: "Cela risque d’être compliqué pour être pris, car je n’ai pas fait de gros meetings qui permettent d’avoir beaucoup de points." Le coureur du Rocher sera fixé la semaine prochaine quant à son sort.

Une chose est sûre: il enfilera une nouvelle fois la tunique tricolore pour disputer le relais 4x400 m. Mais Téo Andant a faim, très faim. Et souhaite voir encore plus loin…