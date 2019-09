Sergueï Bubka figure au Panthéon de l’athlétisme. Champion olympique et six fois champion du monde de saut à la perche, capable de battre le record du monde à 35 reprises, l’Ukrainien avait accepté de nous parler de sa carrière et d’évoquer les Mondiaux de Doha il y a quelques semaines, à Monaco, à l’occasion des Laureus Awards. En marge de cette cérémonie qui récompense les meilleurs athlètes de l’année, « le Tsar », 55 ans, a rappelé combien il estime Renaud Lavillenie (1).