Relais 4x400: Le monégasque Téo Andant remporte sa première médaille de bronze avec l'équipe de France

Après les championnats du monde d’Eugene aux États-Unis - avec une finale à la clé - Téo Andant s’est envolé pour l’Allemagne afin de prendre part cette fois aux championnats d’Europe. Avec bien plus de pression sur les épaules du relais 4x400 français, puisque revenir sans podium n’était pas envisageable.

Avec ses coéquipiers, Gilles Biron, Loïc Prévot et Thomas Jordier, le licencié de l’ASM a obtenu une médaille de bronze, finissant derrière les Britanniques et les Belges. Au premier abord, il y avait une petite pointe de déception avant de tout même relativiser: "Sur la fin de course, à chaud, c’est la frustration qui prédomine car on voulait vraiment aller chercher le titre. Surtout qu’on sait qu’on avait le potentiel pour gagner. Je pense que la Grande-Bretagne était meilleure. Mais avec du recul, faire un podium européen, c’est quelque chose d’immense. Pour ma deuxième sélection, après une finale à Eugene, on peut dire que les débuts sont réussis. Nous avons de belles années devant nous."

D’autant plus que Téo Andant a réalisé un 400 m de grande envergure dans une grosse ambiance et une ferveur des très grands soirs.