Record du monde, drôle de 400m... 6 choses à retenir du 32e meeting Herculis de Monaco

Voici les six choses à retenir du cru 2019.

1. Record du monde du mile pour Sifan Hassan

Jeudi, en conférence de presse, Sifan Hassan avait annoncé son intention de battre son record personnel sur le mile (1.609,34m) "de trois-quatre secondes".

Détentrice d'un chrono en 4'14''71, elle avait omis de préciser qu'une telle performance lui permettrait de battre, aussi, le record du monde. Ce que n'avait pas manqué de souligner un confrère.

Ce vendredi, la Batave a tout emporté sur son passage. Elle s'est offert le 6e record du monde de l'histoire d'Herculis, en effaçant la marque de la Russe Svetlana Masterkova réalisée en 1996 (4'12''33 contre 4'12''56).

"Le chrono était tellement lent au premier 800 mètres qu'une fois que j'ai vu le temps à l'arrivée, je n'y croyais pas", a confié celle qui avait déjà dompté le record du monde du 5km sur route en février à... Monaco.

"Je n'ai pas lâché. Quand j'ai entendu le soutien du public, j'ai eu envie de lui faire plaisir. Ma vie n'a pas toujours été facile (elle a quitté l'Ethiopie pour les Pays-Bas en qualité de réfugiée politique à 15 ans, ndlr), mais ça m'a rendu plus forte. Désormais, mon prochain objectif, c'est de faire tomber le record du monde du 5.000 mètres sur piste de Tirunesh Dibaba (14'11''15 réalisée en 2008). C'est une athlète que j'admire."

2. Pas de minima pour Jimmy Vicaut sur 100m

Venu à Monaco pour signer les mimina pour Doha sur 100m (10''06), en se frottant aux cadors américains, Justin Gatlin et Noah Lyles, Jimmy Vicaut est passé à côté de sa course (10''17). Malgré sa contre-performance, le natif de Bondy n'était pas "inquiet" pour l'avenir, quelques minutes après sa course.

"On est encore à trois mois des Mondiaux. J'essaierai de faire les minima aux championnats de France (26-28 juillet à Saint-Etienne), a exposé le co-recordman d'Europe (9''86). Ce [vendredi] soir, c'est la fin de course qui n'a pas été bonne. A partir des 70 mètres, j'ai couru sur l'arrière. Auparavant, c'était le départ qui n'était pas top. Un jour, il y aura les deux."

3. Pierre-Ambroise Bosse cramé sur 800m

"PAB" effectuait sa rentrée sur le Rocher, après un hiver perturbé par les blessures et des soucis judiciaires à régler, après une agression subie en 2017, trois semaines après le gain de son titre mondial.

Le Nantais avait déclaré être à "80% de ses moyens" et il n'avait pas menti. Il reste encore du boulot au recordman de France avant de pouvoir prétendre conserver sa couronne de champion du monde au Qatar. Une fois la ligne d'arrivée franchie, le demi-fondeur a passé de longues minutes à récupérer, surveillé par les médecins du meeting.

"Je n'ai pas terminé sur les rotules, mais sur les fémurs. Je n'avais pas été autant dans le lactique de toute ma vie. Je suis d'ailleurs resté trente minutes parterre. J'ai subi la loi des plus forts. J'étais super lucide, je vois que ça part vite au premier 100 mètres et je me dis "soit ils grillent toutes leurs cartouches, soit je ne suis pas dans le coup". Au final, ils ont réussi à tenir le rythme. Cette rentrée a été hyper dur. J'ai lavé les tuyaux, c'est bien. Même si je pensais l'avoir fait la semaine dernière."

4. 5,82m pour Lavillenie à la perche

Le saut à la perche masculin était également très attendu au Louis-II.

Après un hiver pollué par les blessures, Renaud Lavillenie a profité de son passage pour améliorer sa meilleure marque de la saison. Auteur d'un saut à 5,81 m à Lausanne la semaine dernière, il a, cette fois, franchi la barre à 5,82m au premier essai. Il a ensuite échoué trois fois à 5,87m.

Un concours plus que positif pour le recordman du monde (6,16m) dans l'optique des Mondiaux.

Le frère du Clermontois, Valentin, a encore amélioré son record personnel. Après ses 5,81m en juin, le cadet des frères Lavillenie a grappillé un petit centimètre supplémentaire (5,82m) à Monaco. Une performance magnifique pour un perchiste torturé par son talon il y a encore quelques mois.

Le concours a été remporté par Piotr Lisek. Le Polonais a signé un record du meeting (6,02m), rayant des tablettes le Russe Maxim Tarasov (6,00m) en 1999.

5. Pas de record personnel pour Mayer au javelot

Kevin Mayer était en quête de sensations sur le lancer du javelot. Le décathlonien a bagarré avec les meilleurs lanceurs de la planète, dont le champion olympique, l'Allemand Thomas Röhler. Il n'a pas battu son record personnel (67,52m contre 71,90m), mais le Montpelliérain est sorti tête haute du concours.

"Je suis satisfait même si je pense que je pouvais faire mieux, a analysé le recordman du monde du décathlon. J'ai fait 67,52m proprement donc plus de 70m, ça aurait pu le faire. J'ai eu mal au biceps au premier essai. Ça tirait un peu et il n'y avait pas la foudre, l'adrénaline (sourire)."

"J'ai fait une séance de perche plus longue que prévu jeudi et je n'étais pas en forme physique. J'ai quand même tenté des choses pour lancer à plus de 70m. Après mes premiers essais, j'ai discuté avec Röhler et il m'a un peu réveillé. Il m'a dit de courir plus vite, d'être plus intensif, de vraiment prendre du plaisir. Malheureusement, j'ai un peu anticipé mes lancers. Maintenant, je vais au France pour faire le disque, le 110 m haies avec les spécialistes et la perche."

6. Drôle de 400m

Le 400m masculin a été le théâtre d'une scène assez cocasse et suffisamment rare pour être soulignée.

Alors qu'un faux départ a été constaté, le Colombien Anthony José Zambrano et le Barbadien Jonathan Jones n'ont pas compris la situation et ont bouclé la course pour... du beurre.

"Je n'ai pas entendu le deuxième coup de feu du starter marquant le faux départ. Le public a fait trop de bruit", a réagi Jones, alors que les deux hommes ont préféré se retirer de la course, plutôt que de repartir pour un nouveau tour de piste.