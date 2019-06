Un relais en or pour l’athlétisme. Sur la piste du stade de Bar, le relais masculin du 4x400m a décroché le Graal. Tristan Baldini, Gabriel Dulière, Giovanni Molino et Téo Andant se sont imposés au terme d’une très belle course (3.14.45), devançant Chypre et l’Islande. Ils ont donc fait retentir pour la treizième fois l’hymne monégasque dans le ciel monténégrin depuis mardi. Très régulières depuis le début du tournoi (une seule défaite contre Chypre), Caroline Revel-Chion et Eva Hamzaoui-Biton (beach-volley féminin) se sont classés deuxièmes, avec l’argent au final. Dans la petite finale (3e place en jeu), leurs homologues masculins Pascal Ferry et Alexandre Biton ont dû baisser pavillon contre le Luxembourg (0-2). En tennis (simple), Lucas Catarina a remporté le bronze, échouant contre le Luxembourgeois Nastasi en demi-finale (1-2). Même couleur de médaille pour la paire Danae Petroula - Florent Diep (double mixte). L’équipe de volley-ball masculine est venue à bout de l’Islande (3-1).