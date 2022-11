Profitez des tarifs préférentiels en novembre pour le prochain Monaco Run

Le Monaco Run reviendra les samedis 11 et dimanche 12 février sur le quai Albert 1er.

La Fédération Monégasque d’Athlétisme sera ravie d’accueillir tous les passionnés de running en principauté et de leur faire découvrir notamment deux nouveautés : le retour d’un 10 km, ainsi qu’un parcours modifié pour le City Trail, sur deux distances.

Cinq épreuves sur le week-end

Sur le port Hercule, ce seront donc désormais cinq épreuves qui rythmeront le week-end:

Les courses de 1.000 m pour petits et grands, le samedi après-midi.

Puis le dimanche:

- Le City Trail de 12 km ou 7 km à travers la Principauté,

- Le 5 Km et son tracé roulant,

- Le 10 Km le long de la mer et des yachts,

- Et enfin la marche caritative « Pink Ribbon ».

Autre nouveauté: les coureurs - pour qui la compétition et le chronomètre ne sont pas leur priorité - auront la possibilité de participer à des épreuves non chronométrées (7 km City Trail et le 5 Km).

Les inscriptions en ligne pour le 5 Km, le 10 Km et le City Trail sont possibles!

Un tarif ultra préférentiel est proposé à 10 euros pour le mois de novembre.

A partir du 1er décembre, il en coûtera 15 euros pour réserver un dossard sur le 5 Km et 18€ sur le 10 Km ou le City Trail.

Savoir+

www.monacorun.com