PHOTOS. L'AS Monaco mobilisée pour donner un coup de boost à la No Finish Line, pas aidée par une météo peu clémente

"Réunir toutes les forces"

à l’initiative de cette mobilisation sans précédent pour l’ASM, le programme AS Monacoeur, incarné par Charlotte Veyron. Du directeur général adjoint, Viacheslav Ivanov, à l’entraîneur principal Leonardo Jardim, en passant par le personnel administratif et les jeunes de l’Academy, jamais l’écusson de l’ASM n’avait eu autant de visages.

"C’était important de réunir toutes les forces de l’AS Monaco, qui est présente depuis la première édition de la No Finish Line à Monaco. Les joueurs ont participé à plusieurs reprises, les salariés à titre plus individuel, cette année on se retrouve tous autour d’un des événements les plus marquants et populaires de Monaco", se félicite Raphaël Locatelli, directeur des Ressources humaines, pour qui cette sortie avait tout d’une activité de "team building".

"C’est une PME qui est derrière l’AS Monaco et l’idée, plus que jamais, est de réunir les différentes sections du club pour être plus fort ensemble."