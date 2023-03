Participation record des athlètes de l’AS Monaco au semi-marathon de Cannes

Le semi-marathon de Cannes, agrémenté par un 5 km et un 10 km sur un parcours plat, s’est déroulé en bord de mer, sur la célèbre croisette chère aux festivaliers. La température et le temps étaient cléments et tous les participants auront pu s’exprimer pleinement. Ponctuée par des animations, des ravitaillements et des points de contrôles manuels, vidéos et informatiques, la course servait également de qualification aux prochains championnats de France de semi-marathon et du 10 km.

Soloveva et D’Angelo se qualifient pour le semi

L’AS Monaco athlétisme avait fait le déplacement en nombre avec une participation record de 48 coureurs, toutes catégories confondues. Six d’entre eux se sont qualifiés pour la prochaine échéance nationale, que ce soit sur le semi-marathon ou le 10 km.

Chez les femmes, c’est Nadezhda Soloveva qui a obtenu son ticket sur le semi en terminant à la 406e place au scratch et la 8e chez les masters 0F en 1h34’’32. À noter le beau tir groupé des cadettes sur le 5 km qui terminent respectivement 104e au scratch et 1re cadette pour Inès Brunel en 20’02’’ ; 131e et 3e cadette pour Youna Brunel en 21’45’’ ; 134e et 4e cadette pour Eden Mathis en 21’58’’ et 143e et 5e cadette pour Adriana Da Silva Ferreira en 22’27’.

Du côté des hommes, Nicolas D’Angelo se qualifie lui aussi sur le semi en prenant une belle 23e position au scratch et une 16e chez les séniors en 1h14’’30. Sur le 10 km, la meilleure performance est à mettre à l’actif de Damien Lagoutte qui termine 25e au scratch et 3e master 0M en 32’11’’ ; Geoffrey Lanoe prend la 36e place scratch et la 27e seniors en 33’18’’ ; Cédric Miquet se place à la 47e position scratch et prend la 8e masters 0M en 33’53’’ et Maxime Panlou se classe 86e au scratch et 4e masters 1M en 35’17’’. Tous qualifiés sur leur distance pour les prochains championnats de France. On pourra également citer Grégory Giuffra, qui sur le 5 km a pris une belle 5e place en 15’23’’ tout comme David Delloux qui lui finit à la 7e position en 15’52’’.