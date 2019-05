Neuf nouvelles médailles pour Monaco

Dans la lignée de la première journée (15 médailles), les représentants de la principauté ont enchaîné mercredi au Monténégro. La natation (déjà 8 médailles mardi) s’est à nouveau distinguée avec quatre nouveaux podiums. Après deux jours de compétitions, les Monégasques ont déjà empoché 24 médailles.

4e médaille d’or pour Cassandra Petit

Rien n’arrête la nageuse Cassandra Petit, qui éclabousse de son talent le bassin de Podgorica. Nouvelle victoire sur le 50 m brasse (33’62), sa 4e médaille d’or en deux jours. Impressionnant !

Le relais 4 x 200 m nage libre (Laeticia Antunes Da Costa, Pauline Viste, Lisa Pou et Cassandra Petit) a obtenu l’argent (8’31’’74), tout comme Adib Khalil (400 m nage libre). Même couleur de médaille pour Gabriel Dulière (athlétisme) sur le 800 m (1’52’’82).

En boules, la doublette Jean-Luc Fuentes - Cincinnato Martire (pétanque) est montée sur la troisième marche du podium.

Monaco a glané quatre autres bronze. En natation avec Lisa Pou sur le 400 m nage libre (4’22’’24) et Marcus Sainton sur le 200 m brasse (2’17’’72) ; en tennis de table, par équipe, chez les filles avec Ulrika Quist et Xioxin Yang et chez les garçons avec Anthony Geminiani et Anthony Peretti. Le basket-ball féminin s’est incliné contre Malte (52-72), tout comme le volley-ball masculin contre Chypre (0-3).

Les équipes de beach-volley ont battu toutes les deux le Monténégro : 2-0 pour Caroline Revel-Chion et Eva Hamzaoui-Biton et 2-1 pour Pascal Ferry et Alexandre Biton.

En tennis (simple), très bon début de Romain Arneodo qui a disposé du monténégrin Aleksic (6-4, 6-1).