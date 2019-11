Monaco Run et Herculis ont convaincu fans et sponsors

Les membres de la Fédération monégasque d’athlétisme ont célébré, vendredi dernier au Méridien Beach Plaza, les succès sportifs du Monaco Run et du Meeting Herculis en 2019, en présence du prince Albert II. En ouverture de cérémonie, le directeur du Meeting Herculis, Jean-Pierre Schoebel, a rappelé les magnifiques performances avec la nouvelle formule du Monaco Run, événement qui s’est tenu les 16 et 17 février derniers.

Pour une « première » sur une épreuve de 5 km sur route, Julian Wanders (13’29) et Sifan Hassan (14’44) ont battu les records du monde masculin et féminin de la distance.

Ensuite, le Meeting Herculis a été mis à l’honneur. Après un récapitulatif des nombreux résultats et records, Jean-Pierre Schoebel a salué le public venu en nombre comme à son habitude et a remercié les partenaires majeurs de l’événement.

Le public, connaisseur, a aussi pu admirer cette année la performance incroyable de Sifan Hassan lors du Brave Like Gabe Mile, conclu par un record du Monde en 4’12’’33.

La soirée s’est conclue avec une photo de famille en présence de nombreux champions d’hier et d’aujourd’hui. L’édition 2020 du Monaco Run aura lieu les 15 et 16 février 2020 et le meeting Herculis EBS se tiendra le vendredi 10 juillet 2020 au stade Louis-II.

« Le public s’enflamme toujours »

« Je remercie tous nos partenaires commerciaux pour l’aide qu’ils nous apportent pour mener à bien le succès du Meeting Herculis plus particulièrement Nike et EBS ainsi que les institutions que sont le Gouvernement de Monaco, la Mairie et le stade Louis-II, a tenu à préciser Jean-Pierre Schoebel. Les bénévoles sont également très précieux dans l’organisation. Le public est incroyable, il s’enflamme pour aider les athlètes à réaliser des exploits. La billetterie sera ouverte dès décembre mais les offres “Hospitalités” sont déjà en vente avec une première pour les “Loges des Légendes”. »