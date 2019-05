Mario Pintus décoré de la médaille d’or de la Fédération Française d’athlétisme

Lors de l’assemblée générale de la Ligue Sud d’Athlétisme, Mario Pintus a reçu des mains de Christian Roggemans, vice-président et délégué fédéral de la Ligue, la médaille d’or de la Fédération Française d’Athlétisme.

Cette médaille récompense une carrière exceptionnelle au sein de la section Athlétisme de l’Association Sportive de Monaco.

Membre de l’ASM depuis 1959

Membre depuis 1959 de l’A.S. Monaco, athlète compétiteur pendant 20 ans et dirigeant depuis 1970, Mario Pintus a occupé des postes à responsabilités dans le comité directeur de la section au niveau de l’organisation du Cross du Larvotto et des équipements.

Il en est, à ce jour, le vice-président.

En 1975, il a passé avec succès les examens de starter fédéral national de la Fédération Française d’Athlétisme et officie à ce titre dans diverses compétitions internationales.

Il préside également le comité départemental sur l’épineux problème des officiels.

Mario est titulaire de la médaille de Vermeil de l’Éducation physique et des Sports, de la Médaille d’honneur des bénévoles et de l’insigne de Vermeil de l’A.S. Monaco, la plus haute distinction de l’association.

Le président général et le conseil d’administration de l’A.S. Monaco lui présentent leurs félicitations pour cette médaille, qui est la reconnaissance d’une longévité hors normes de son engagement pour l’athlétisme monégasque.