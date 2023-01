Les inscriptions sont ouvertes pour la course des escaliers à Beausoleil

La course des escaliers organisée par la Ville et son service des Sports, est une compétition ouverte à tous en forme de défi, simple mais éprouvante, relevant à la fois de la performance physique et de la force de concentration.

L’originalité de la course tient au site même sur lequel elle se déroule, alliant la compétitivité au patrimoine local.

L’épreuve, inscrite au calendrier des courses hors stade, consiste à gravir dans un contre-la-montre individuel les 458 marches de l’escalier partant du centre-ville, autour du Marché Gustave Eiffel, pour arriver au Riviera Palace, situé sur les hauteurs de la ville.

Le parcours réserve ses surprises avec en certains endroits des marches plus hautes et plus abruptes, qu’il faut savoir gérer au mieux. Des récompenses et lots seront remis aux vainqueurs et à tous les participants!

Inscriptions jusqu’au 17 mars à 12h.

Course en solo: 10 euros.

Course par équipe 20 euros.

Rens. 04.93.41.71.71.