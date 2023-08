Le Niçois Téo Andant et le relais mixte 4X400 m se classent 4es de la finale des Mondiaux

Gilles Biron, Louise Maraval, Amandine Brossier et le Niçois Téo Andant, troisième relayeur, n'ont pas décroché de médaille, ce samedi soir à Budapest. Ils se sont classés 4es de la finale du 4x400 m mixte des Mondiaux en 3'12''99. La course a été remportée par les Etats-Unis avec un nouveau record du monde à la clé (3'08''80).

Pour s'imposer, les Américains ont profité de la chute dans la dernière ligne droite de la Néerlandaise Femke Bol, l'ultime relayeuse de son pays. La vice-championne du monde du 400 m haies s'est relevée, mais elle a franchi la ligne en 3e position sans avoir récupéré son témoin. Elle a donc entraîné la disqualification des Bataves et permis aux Français de grimper d'une place jusqu'à la 4e. La Grande-Bretagne (3'11''06) et la République Tchèque (3'11''98) ont complété le podium avec des records nationaux.

Andant : "Quatrième, c'est frustrant"

Les Bleus avaient battu le record de France, ce samedi matin en séries (3'12''26). Ils espéraient faire aussi bien en finale mais il a manqué un petit quelque chose. Andant, champion de France du 400 m en juillet dernier et licencié à l'AS Monaco, était partagé au micro de France Télévisions. "Un relais, ce sont des circonstances de course. Quand on voit qu'on est quatrièmes, on prend, mais c'est super frustrant", a-t-il confié. L'Azuréen aura une nouvelle occasion de briller sur le relais 4X400 m, samedi et dimanche prochains.