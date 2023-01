Le format 5km de la course Monaco Run décroche le label World Athletics

"Notre Fédération est fière d’obtenir un Label "World Athletics" pour notre course du 5 km, qui récompense la crédibilité et l’enthousiasme de l’organisation de la Monaco Run, s’est félicité le prince Albert II qui est également le président de la fédération monégasque d’athlétisme. Cette distinction récompense tous les efforts déployés par notre équipe pour cet événement. Depuis plusieurs années, notre organisation a su répondre à de nombreux critères essentiels pour la bonne mise en œuvre d’une telle compétition."

Ainsi, la course à pied figure parmi les 238 compétitions d’élite dans le monde.

L’édition 2023 les 11 et 12 février

Pour information, l’édition 2023 aura lieu les 11 et 12 février. Les inscriptions sont ouvertes sur sport-up.fr à 18 euros. Il est également possible de s’inscrire sur place le jour de la course pour 23 euros.

Cinq épreuves rythmeront le week-end sur le port Hercule: les courses de 1.000 m pour petits et grands, le samedi après-midi.