La SBM devient sponsor de la carrière de l’athlète mentonnais Téo Andant

"Afin d’associer ses valeurs à celles de l’athlétisme de haut niveau, entre engagement individuel et esprit d’équipe, en visant toujours plus haut pour élever son niveau de performance, Monte-Carlo Société des Bains de Mer a signé une convention de partenariat avec la Fédération Monégasque d’Athlétisme, pour soutenir la trajectoire exceptionnelle du jeune Téo Andant", a fait savoir, ce mardi, la SBM, qui devient partenaire sponsor du jeune champion.

La convention a été signée, en présence du prince Albert II, par Stéphane Valeri, président-délégué de Monte-Carlo Société des Bains de Mer, Bernard Fautrier, vice-président de la Fédération Monégasque d’Athlétisme, et Téo Andant.

" Je vise encore plus haut"

Licencié à l’AS Monaco et membre du Pôle France (INSEP), le Mentonnais devrait disposer notamment d’un soutien financier pour continuer à rayonner à l’international après une saison exceptionnelle. Déjà sacré vice-champion d’Europe par équipe (4x400 m) avec l’équipe de France en 2022, Téo Andant a en effet été médaillé d’argent sur ce même relais au championnat d’Europe en salle d’Istanbul en mars 2023, avant d’être sacré champion de France en individuel (400 m) fin juillet. Le sprinter s’est définitivement fait un nom en décrochant la médaille d’argent du relais 4x400 m lors des championnats du monde, fin août à Budapest.

Et son ambition ne s’arrête pas là, comme il l’évoquait le 7 septembre dernier dans Monaco-Matin, au lendemain de son accueil triomphal par ses amis de l’AS Monaco athlétisme au stade Louis-II.

"Je vise encore plus haut l’année prochaine. Mon objectif est d’être champion olympique avec le relais 4x400m - on en est capable -, mais aussi de me qualifier pour les Jeux Olympiques en individuel sur 400 m et faire une finale." Tout en espérant "susciter des vocations".