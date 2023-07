Elle l'a fait ! Faith Kipyegon a pulvérisé le record du monde du Mile (1609 m), ce vendredi soir à Herculis. En 4'07''64, la Kenyane, emmenée par ses deux lièvres, a effacé Sifan Hassan et ses 4'12''33. La Néerlandaise détenait la meilleure marque de l'histoire depuis 2019 et sa venue à Monaco.

La double championne du monde du 1500 m (2017-2022) avait déjà empoché les records du monde du 1500 m et du 5000 m, les 2 et 9 juin derniers, en 3'49''11 et 14'05''20.