La billetterie du meeting Herculis 2020 est ouverte

La Fédération monégasque d’athlétisme invite les spectateurs à réserver dès à présent leur soirée du vendredi 14 août au stade Louis-II pour assister à l’édition 2020 du Meeting Herculis EBS.

Ce rendez-vous, décalé d’un mois en raison de la crise du Covid, prendra de la vitesse cette année grâce à la présence des champions du monde en titre qui ont confirmé leur participation tel que Joshua Cheptegei (vainqueur de la Diamond League 2019 sur 5.000 m), Sifan Hassan (vainqueur de la Diamond League 2019 sur 1.500 m et 5.000 m), Yulimar Rojas (quadruple championne du monde du triple saut) et le hurdleur français Pascal Martinot-Lagarde (médaillé de bronze aux championnats du monde de Doha et recordman de France du 110 m haies).

De nombreux autres champions se joindront à eux dans les prochaines semaines pour participer à l’étape monégasque.

Le meeting proposera 13 épreuves.

Tarif: de 10 à 50 euros. Informations et réservations sur www.herculis.com.

Les billets déjà vendus seront automatiquement reportés et valides à la date du 14 août 2020.