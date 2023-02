La belle performance des athlètes de l'AS Monaco venus en force à la Monaco Run

Pour la première fois depuis sa création, l’incontournable rendez-vous des runners avait obtenu le Label World Athletics, récompensant le sérieux et le dynamisme de l’organisation, aidés par environ 150 bénévoles durant tout le week-end, sans qui ce beau spectacle ne pourrait avoir lieu. L’occasion de saluer la performance des 40 athlètes monégasques présents sur tout le week-end.

À l’occasion, Valentin Bouthier a terminé à la 3e place au scratch et 1er espoir en 55’’28, alors que chez les femmes c’est Nadezhda Soloveva qui finit son city trail à la 37e place au scratch mixte et 2e master en 1h04’21’’.

Lors du 5 km, la course phare du week-end monégasque, ainsi que celui du 10 km qui était donné, 29 athlètes de l’AS Monaco étaient au départ, un record.

Alexander Milne s’est distingué

Deux boucles partant du port Hercule jusqu’au Monte-Carlo Bay, pour le 10 km et une seule pour le 5km. Sur le 5 km, la meilleure performance réalisée par un membre de l’ASM est à mettre à l’actif d’Alexander Milne qui a fini 25e au scratch et 15e senior hommes en 14’52’’. Kais Adli le suit de près en prenant la 28e position au scratch et la 1re chez les masters 1 en 14’58’’ ; Gregory Giuffra termine 35e au scratch et 19e senior hommes en 15’17’’. Enfin, Damien Lagoutte 38e au scratch et 3e master hommes en 15’24’’ et David Delloux 44e au scratch et 23e senior hommes en 15’34’’.

Chez les femmes, Adriana Di Guisto Grigoras termine à la 137e position au scratch et 2e master femmes en 18’49’’.

Au 10 km, Maria Weber prend la 111e place au scratch et la 1re place chez les masters 4 femmes en 42’’37 ; Eugenie Rovire termine 169e au scratch et 9e senior femmes en 46’43’’. Enfin, Come Sauval termine 125e au scratch et 10e master 1 hommes en 43’51’’.